Χιλή: Κόλαση φονικής φωτιάς (εικόνες)

Πιλότος και μηχανικός πυροσβεστικού ελικοπτέρου μεταξύ των νεκρών των φονικών πυρκαγιών στη Χιλή.

Τουλάχιστον 22 είναι οι νεκροί από τις περισσότερες από 250 δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στην κεντρική Χιλή, εν μέσω καύσωνα, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσαν οι αρχές.

Από τις 251 ενεργές εστίες, οι 80 παραμένουν εκτός ελέγχου, ανέφερε η Εθνική Υπηρεσία Πρόληψης και Αντιμετώπισης Καταστροφών (Senapred).

Εκτός από τους 16 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, άλλοι 554 τραυματίστηκαν ενώ καταστράφηκαν 88 κατοικίες.

Μεταξύ των νεκρών είναι ο Βολιβιανός πιλότος και ο Χιλιανός μηχανικός ενός ελικοπτέρου, το οποίο συνετρίβη ενώ συμμετείχε στις προσπάθειες κατάσβεσης.

Η Χιλή πλήττεται ταυτόχρονα από ένα κύμα ακραίου καύσωνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 40?C. Οι αρχές φοβούνται ότι λόγω των συνθηκών μπορεί να επαναληφθεί η τραγωδία του 2017, όταν σε μια τεράστια δασική πυρκαγιά σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι και καταστράφηκαν ολοσχερώς περισσότερα από 1.500 σπίτια ενώ έγιναν στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

