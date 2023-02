Κόσμος

Κακοκαιρία ΗΠΑ: Έως – 78 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολικό ψύχος και πρωτοφανείς θερμοκρασίες στις ΗΠΑ και τον Καναδά, προκάλεσαν νέα προβλήματα λόγω καιρού.

Οι βορειοανατολικές ΗΠΑ και ο ανατολικός Καναδάς βιώνουν ένα παγωμένο Σαββατοκύριακο, με τη θερμοκρασία να καταγράφει αρνητικά ρεκόρ και τους ψυχρούς ανέμους να δημιουργούν επικίνδυνες συνθήκες, οι οποίες ωστόσο αναμένεται ότι από αύριο Κυριακή θα αρχίσουν σταδιακά να βελτιώνονται.

Στο όρος Ουάσιγκτον, στην Πολιτεία του Νιου Χαμσάιρ, η αισθητή θερμοκρασία (σ.σ. η αίσθηση της θερμοκρασίας στο σώμα, που μπορεί να διαφέρει από την πραγματική και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως την υγρασία και την ταχύτητα του ανέμου) έπεσε τη νύχτα της Παρασκευής στους -78°C, ανέφερε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS). Η κορυφή αυτού του βουνού είναι διαβόητη γιατί εκεί επικρατούν «οι χειρότερες καιρικές συνθήκες στον κόσμο».

Σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο του Weather Channel, το προηγούμενο ρεκόρ αισθητής θερμοκρασίας ήταν -74°C.

Στη Νέα Υόρκη, όπου το θερμόμετρο έδειχνε -16°C στο Σέντραλ Παρκ, τα καταφύγια για άστεγους έλαβαν εντολή να μην αρνούνται την είσοδο σε κανέναν.

Στη Βοστόνη τα σχολεία έκλεισαν από την Παρασκευή για προληπτικούς λόγους.

Στο Μέιν, η τοπική μετεωρολογική υπηρεσία ανέφερε ότι η αισθητή θερμοκρασία έφτασε τους -51°C στην κωμόπολη Φρέντσβιλ, κοντά στα σύνορα με τον Καναδά.

Στο διεθνές αεροδρόμιο του Μόντρεαλ νωρίς το πρωί το θερμόμετρο έδειχνε -29 βαθμούς Κελσίου – με την αίσθηση της θερμοκρασίας όμως στους -41. Στο Κεμπέκ και σε πολλές περιοχές του ανατολικού Καναδά η αισθητή θερμοκρασία κυμαινόταν γύρω στους -40 ή και -50 βαθμούς Κελσίου.

Λόγω των ακραίων συνθηκών ματαιώθηκε η έναρξη του Καρναβαλιού του Κεμπέκ αφού, αν και οι συμμετέχοντες είναι συνηθισμένοι στο κρύο, ο παγωμένος αέρας μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα μέσα σε λίγα λεπτά.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν πάντως ότι από αύριο Κυριακή οι συνθήκες θα αρχίσουν να καλυτερεύουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Λαμία: νεαρός όρμησε σε φλεγόμενο σπίτι και έσωσε παιδάκι (εικόνες)

Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2023 - Σακελλαροπούλου: η Ελευσίνα διαμορφώνει τη σύγχρονη ταυτότητά της (εικόνες)

Εκλογές: η κόντρα Τσίπρα - Ανδρουλάκη και ο δρόμος για τις τρίτες κάλπες