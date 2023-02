Κόσμος

Τσαβούσογλου: στο Αιγαίο κάνουμε τα απαραίτητα βήματα εναντίον αυτών που εποφθαλμιούν στα δικαιώματα μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη μία επίθεση έκανε κατά της Δύσης και της χώρας μας ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Πυρά κατά της Ελλάδας αλλά και της Σουηδίας, εξαπέλυσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

"Λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα εναντίον όσων εποφθαλμιούν τα συμφέροντά μας στην ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο. Τους μιλάμε στη γλώσσα που καταλαβαίνουν" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε στη συνέχεια: "Όσο δεν μας λέτε, όσα δεν μοιράζεστε μαζί μου στοιχεία, εμείς ψάχνουμε πρόθεση πίσω από αυτό και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι αυτές οι ενέργειες είναι σκόπιμες. Γνωρίζουμε ακόμη ότι ορισμένοι πρεσβευτές τηλεφώνησαν σε άλλους για να τους ζητήσουν να συμμετάσχουν. Όλα είναι ξεκάθαρα. Τους καλέσαμε και κάναμε τις απαραίτητες προειδοποιήσεις στο υπουργείο. Είπαμε ότι γνωρίζουμε ότι αυτό είναι σκόπιμο, γνωρίζουμε τι θέλετε να κάνετε. Γνωρίζουμε επίσης ότι προσπαθείτε να δείξετε ότι υπάρχει αστάθεια στην Τουρκία. Είπαμε ότι αν δεν σταματήσετε αυτά τα βήματα, θα λάβουμε πρόσθετα αναγκαία μέτρα. Τους βάλαμε στη θέση τους.", αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Τέλος ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου επεσήμανε: "Αυτές οι τρομοκρατικές οργανώσεις, αυτοί οι ριζοσπάστες στην πραγματικότητα τοποθετούν νάρκες στο δρόμο της ένταξης των χωρών αυτών, ιδίως της Σουηδίας, στο ΝΑΤΟ. Διαχωρίζουμε τη Φινλανδία, αλλά η Σουηδία πατάει εν γνώσει της επάνω τους. Αν ήθελε, θα μπορούσε να καθαρίσει αυτές τις νάρκες."

Ειδήσεις σήμερα:

Basket League: Ο Άρης έβαλε... φρένο στην ΑΕΚ

“Qatar Gate” - Δημητρακόπουλος: η Καϊλή υπέστη “βασανιστήρια” στη φυλακή

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Ο ΔΕΔΔΗΕ για τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος