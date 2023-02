Κόσμος

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν το κινεζικό μπαλόνι (βίντεο)

Η ανακοίνωση των Αμερικανών αξιωματούχων για το κινεζικό μπαλόνι, που προκάλεσε ακόμα και κλείσιμο αεροδρομίων. Τα βίντεο με τη ρίψη του.

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν απόψε το κινεζικό μπαλόνι που πετούσε εδώ και πολλές ημέρες στον εναέριο χώρο τους, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο.

Ένα αμερικανικό μαχητικό κατέρριψε το μπαλόνι στα ανοιχτά της Νότιας Καρολίνας, απαντώντας στην «απαράδεκτη παραβίαση» της αμερικανικής κυριαρχίας, αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτήν.

Το υπουργείο διευκρίνισε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε δώσει από την Τετάρτη την έγκρισή του για την κατάρριψη, εφόσον η αποστολή αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί χωρίς να διακυβευτεί η ζωή Αμερικανών πολιτών.

WATCH: The moment the Chinese spy balloon was shot down pic.twitter.com/DhjcjVPA9f — BNO News Live (@BNODesk) February 4, 2023

Στην ανακοίνωσή του ο υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν διαβεβαιώνει ότι το μπαλόνι αυτό χρησιμοποιήθηκε από την Κϊνα σε μια προσπάθεια να παρακολουθήσει στρατηγικές τοποθεσίες στις ηπειρωτικές ΗΠΑ και ότι καταρρίφθηκε εντός των αμερικανικών χωρικών υδάτων.

Στα πλάνα που μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα Fox News και CNN, διακρίνεται το μπαλόνι να χάνει ύψος και να πέφτει κατακόρυφα.

Λίγο νωρίτερα, είχε κλείσει για τα πολιτικά αεροσκάφη ο εναέριος χώρος στην περιοχή αυτή και είχαν διακοπεί οι πτήσεις από και προς τρία αεροδρόμια της Βόρειας και της Νότιας Καρολίνας, για λόγους ασφαλείας. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι ο εναέριος χώρος άνοιξε και πάλι και οι πτήσεις θα ξαναρχίσουν κανονικά.

New video of the Chinese spy balloon being shot down pic.twitter.com/XwRVA7s1Hu — BNO News Live (@BNODesk) February 4, 2023

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν συνεχάρη τους πιλότους που κατέρριψαν «επιτυχώς» το κινεζικό μπαλόνι το οποίο πετούσε εδώ και πολλές ημέρες στον αμερικανικό εναέριο χώρο.

«Διέταξα την Τετάρτη το Πεντάγωνο να το καταρρίψει το συντομότερο δυνατόν (…) Θέλω να συγχαρώ τους πιλότους που το έκαναν» είπε στους δημοσιογράφους ο Μπάιντεν.

Το υπουργείο Άμυνας χρειάστηκε να περιμένει μέχρι σήμερα ώστε να βρεθεί το μπαλόνι σε ασφαλές σημείο για να προχωρήσει στην επιχείρηση αυτή.

