Καναδάς: 18χρονη έπαιξε για πρώτη φορά λοτταρία και έγινε πολυεκατομμυριούχος!

Η τύχη φαίνεται να χαμογέλασε στην νεαρή κοπέλα που έπαιξε για πρώτη φορά στη ζωή της.

Μια 18χρονη φοιτήτρια, που έπαιξε λοταρία για πρώτη φορά στη ζωή της, κέρδισε 48 εκατομμύρια δολάρια και έγινε ο νεότερος άνθρωπος στον Καναδά που έχει κερδίσει ποτέ ένα τόσο μεγάλο ποσό.

Η Ζιλιέτ Λαμούρ, φοιτήτρια στο Σοτ Σεντ Μαρί του Οντάριο, εξήγησε, παραλαμβάνοντας την επιταγή της, ότι αγόρασε τον τυχερό λαχνό κατόπιν προτροπής του παππού της. «Μου είπε: μόλις έγινες 18 χρονών, πήγαινε ν’ αγοράσεις έναν λαχνό, δοκίμασε την τύχη σου».

Και η τύχη της χαμογέλασε.

Η Ζιλιέτ είπε ότι χρειάστηκε να τηλεφωνήσει στον πατέρα της για να της εξηγήσει πώς παίζεται το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η OLG, ο οργανισμός λαχείων και τυχερών παιχνιδιών του Οντάριο, αποκάλυψε στα τέλη της εβδομάδας την ταυτότητα της μοναδικής νικήτριας της κλήρωσης που έγινε στις αρχές Ιανουαρίου. Μέχρι τότε η Ζιλιέτ Λαμούρ δεν είχε ελέγξει αν κέρδισε κάτι, ώσπου άκουσε τους συμφοιτητές της να λένε ότι ο τυχερός λαχνός αγοράστηκε στο Σοτ Σεντ Μαρί. Κατέβασε λοιπόν την εφαρμογή του OLG στο κινητό της και… ζαλίστηκε μπροστά στα μηδενικά που ακολουθούσαν τους δύο πρώτους αριθμούς των κερδών της.

Η Ζιλιέτ σπουδάζει βιολογία και σκοπεύει να συνεχίσει φέτος τη σχολή της. Το καλοκαίρι σχεδιάζει ένα ταξίδι με την οικογένειά της ενώ θα επενδύσει τα χρήματά της με τη βοήθεια του πατέρα της, που είναι οικονομικός σύμβουλος.

