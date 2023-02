Αθλητικά

Άρης: “Σκούρα” τα πράγματα για τον Πάρντιου

«Τρίζει» η καρέκλα του προπονητή του Άρη μετά και τη νέα ήττα της ομάδας από τον Ιωνικό.

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται ο Άλαν Πάρντιου. Ο 61χρονος Άγγλος τεχνικός αναμένεται να… πληρώσει το μάρμαρο για τα συνεχόμενα άσχημα αποτελέσματα και το ότι ο Άρης έμεινε εκτός στόχων από πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν.

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι» για τον Πάρντιου, φαίνεται πως είναι η ήττα με 1-0 που γνώρισε ο Άρης το βράδυ του Σαββάτου (4/02) από τον Ιωνικό στη Νεάπολη, για την 21η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Αποτέλεσμα που άφησε τους Θεσσαλονικείς στο -16 από την κορυφή. Από την άλλη, οι «κίτρινοι» είναι μόλις στο +6 από τον έβδομο Ατρόμητο που έχει κι έναν αγώνα λιγότερο.

Είχε προηγηθεί ο αποκλεισμός στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας από τον Ολυμπιακό, με τον Άρη να αποτυγχάνει να σκοράρει σε πέντε διαδοχικά εκτός έδρας παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και να μετράει πέντε ήττες στα έξι πιο πρόσφατα ματς.

Με τον Πάρντιου στο τιμόνι του σε 21 αγώνες (17 για τη Super League και 4 για το Κύπελλο), ο Άρης κατέγραψε εννέα νίκες, τρεις ισοπαλίες και εννέα ήττες, με τα τέρματα να είναι 25 υπέρ και 18 κατά.