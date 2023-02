Αθλητικά

Στίβος - Στεφανίδη: Ντεμπούτο με τρίτη θέση στη Βοστώνη

Η Κατερίνα Στεφανίδη γιόρτασε τα 33α γενέθλια της κάνοντας ντεμπούτο στη σεζόν στο μίτινγκ της Βοστώνης.

Διανύοντας πλέον περισσότερα από τα μισά χρόνια της ζωής εντός των αγωνιστικών στίβων, η Ολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια του επί κοντώ ξεκίνησε μία ακόμη χρονιά με υψηλούς στόχους. Το ντεμπούτο της στη δράση συνοδεύτηκε από άλμα στα 4,55μ., που μπορεί να μην είναι αυτό που αναζητά η αθλήτρια για τους αγώνες του χειμώνα, ωστόσο είναι η αρχή για μια καλύτερη συνέχεια.

Η αθλήτρια του Μίτσελ Κριέρ ξεκίνησε τον αγώνα της με έγκυρο άλμα στα 4,36μ. κι έπειτα πέρασε με τη δεύτερη τα 4,55μέτρα. Ο πήχης στη συνέχεια πήγε στα 4,63μ., ύψος στο οποίο σταμάτησε η πορεία της αθλήτρια στο σημερινό μίτινγκ. Η Στεφανίδη θα κάνει τον επόμενο αγώνα της στη Νέα Υόρκη στις 11 του μηνός κι έπειτα θα έρθει στην Ευρώπη για τους υπόλοιπους αγώνες της. Η Στεφανίδη θέλει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Κωνσταντινούπολης. Νικήτρια του αγώνα με 4,71 μ. ήταν η Μπρίτσετ Γουίλιαμς και δεύτερη η Γκαμπριέλα Λιόν με 4,55 μέτρα. Η Κέιτ Ναζότ – Μούν ήταν τέταρτη πίσω από τη Στεφανίδη με 4,45 μέτρα.

