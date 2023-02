Πολιτική

Ο Χαρδαλιάς στο αεροπλανοφόρο “George H.W. Bush” στον Φαληρικό Όρμο (εικόνες)

Ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώθηκε για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροπλανοφόρου και για το εύρος των αποστολών που είναι ικανό να αναλάβει.

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο του Αμερικανικού Ναυτικού USS George H.W. Bush (CVN 77), επισκέφθηκε χθες, Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, ο υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς.

Το πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο ναυλοχούσε στο αγκυροβόλιο ανοικτά του Φαληρικού όρμου, στο πλαίσιο Ξενάγησης Διακεκριμένων Επισκεπτών.

Όπως ανακοινώθηκε, τον υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας υποδέχθηκαν ο διοικητής της Δύναμης Κρούσης 10 (Commander Carrier Strike Group 10) υποναύαρχος Dennis Velez και ο Κυβερνήτης Πλοίαρχος David-Tavis Pollard, οι οποίοι τον ενημέρωσαν τόσο για τις επιχειρησιακές δυνατότητες του αεροπλανοφόρου όσο και για το εύρος των αποστολών που μπορεί να αναλάβει.

Επίσης, ο Ν. Χαρδαλιάς ξεναγήθηκε στα βασικά διαμερίσματα του αεροπλανοφόρου και συνομίλησε με μέλη του πληρώματός του.

Τον υφυπουργό Εθνικής 'Αμυνας συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Υπουργού Εθνικής 'Αμυνας Πρέσβης ε.τ. Ελευθέριος Αγγελόπουλος.

Το USS George H.W. Bush, ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, είναι το δέκατο και τελευταίο αεροπλανοφόρο της κλάσης Nimitz, μήκους 332.9μ, συνολικού εκτοπίσματος 102.000τ. με πάνω από 6000 άτομα πλήρωμα. Έχει δυνατότητα μεταφοράς έως και 90 μαχητικά αεροσκάφη F/A-18E/F Super Hornet, ελικόπτερα MH-60S/R και SH-60B, αλλά και αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου EA-18G Growler, καθώς και έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου (COMMAND and control) Grumman E-2D Hawkeye, ενώ με τους 2 πυρηνικούς αντιδραστήρες που διαθέτει, μπορεί να λειτουργεί αδιάκοπα για 20 και πλέον χρόνια.

