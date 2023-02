Πολιτισμός

Υπό κατάληψη το Εθνικό Θέατρο από σπουδαστές (εικόνες)

Έγινε κατάληψη του Εθνικού Θεάτρου, στο εμβληματικό κτήριο Τσίλλερ. Γιατί αντιδρούν οι σπουδαστές.

Υπό κατάληψη βρίσκεται, από αργά το βράδυ του Σαββάτου, το Εθνικό Θέατρο. Σπουδαστές δραματικών σχολών εισέβαλαν στο κτήριο Τσίλλερ, που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου, και προχώρησαν σε κατάληψη διαμαρτυρόμενοι για το Προεδρικό Διάταγμα 85 που αφορά στο προσοντολόγιο του Δημοσίου και κατατάσσει όλους του αποοίτους καλλιτεχνικών σχολών στην επαγγελματική βαθμίδα της Δευτροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Ο Συντονισμός Σπουδαστών Δραματικών Σχολών, μέσω ανακοίνωσή του, ζητά την άμεση τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος, την κατάταξη όλων των αποφοίτων στην επαγγελματική βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δεδομένου ότο οι σπουδές τους είναι τουλάχιστον τριετείς.

Να σημειωθεί πως υπό κατάληψη βρίσκονται, εδώ και μέρες, οι δραματικές σχολές του Εθνικού Θεάτρου, οι καθηγητές της οποίας έχουν δηλώσει πως θα παραιτηθούν σύσσωμοι εάν δεν έχει βρεθεί λύση μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου αλλά και του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.), του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας), και της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ)

Η ανακοίνωση

«Τη στιγμή που η πολιτιστική πρωτεύουσα εγκαινιάζεται, η κυβέρνηση εξακολουθεί να αγνοεί τους καλλιτέχνες η τροπολογία του ΠΔ85/2022 μας υποτιμά ακόμη περισσότερο, οι κρατικές σχολές τελούν υπό κατάληψη και αρκετές ιδιωτικές απέχουν από τα μαθήματα τους προχωράμε στην κλιμάκωση του αγώνα μας καταλαμβάνοντας το κεντρικό κτήριο του Εθνικού Θεάτρου. Εδώ και 50 μέρες, εργαζόμενοι/ες/α στην τέχνη, σπουδαστές/τριες/α, μαθητές/τριες/α και αλληλέγγυα άτομα από όλη την Ελλάδα αγωνιζόμαστε μέσω απεργιών, κινητοποιήσεων και καταλήψεων, ενάντια στην υποβάθμιση της τέχνης μας και τον εξευτελισμό του πολιτισμού.



Οι καλλιτεχνικές σχολές του Εθνικού Θεάτρου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (Κ.Θ.Β.Ε.), του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας), και της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ) βρίσκονται υπό κατάληψη, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται αποχή των σπουδαστών/τριών/ων των δραματικών σχολών: Ωδείο Αθηνών, Αρχή, Πράξη 7, Θέατρο τέχνης, Αγία Βαρβάρα, Δήλος, Τεχνών 100, Πειραϊκός Σύνδεσμος, Θεοδοσιάδη.

Επιπλέον, η Δραματική σχολή του Εθνικού Θεάτρου οδηγείται σε κλείσιμο για πρώτη φορά στην ιστορία της αφού το καθηγητικό προσωπικό δήλωσε πως αν μέχρι την Τετάρτη 8-2-2023 η κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε έμπρακτες ενδείξεις σχετικά με την τροποποίηση του ΠΔ85/2022 και την επαναφορά σε καθεστώς Τ.Ε. σύσσωμο θα υποβάλλει την παραίτηση του. Καλούμε άμεσα σε συγκέντρωση αλληλεγγύης και στήριξης έξω από το Κατειλημμένο κτήριο Τσίλλερ, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου.

Στην εικόνα του Εθνικού Θεάτρου περικυκλωμένου από ένοπλες αστυνομικές δυνάμεις απαντάμε με ένα θέατρο γεμάτο καλλιτέχνες που αγωνίζονται για το μέλλον τους.

Ο χρόνος τελειώνει.

Ζητάμε την άμεση ικανοποίηση των παρακάτω αιτημάτων: 1) Την ΆΜΕΣΗ τροποποίηση του ΠΔ 85/2022 μέχρι 08/02/2023, με την υπαγωγή όλων των καλλιτεχνών στην βαθμίδα Τ.Ε. (όπως ίσχυε για τους/τις διπλωματούχους μέχρι το 2003). Συμπερίληψη όλων των αποφοίτων από το 2003 και μετά,

2) Την Παροχή Σίτισης, Στέγασης, Δωρεάν Συγγραμμάτων, Κρατικών Υποτροφιών και Φοιτητικών Επιδομάτων στο Σπουδαστικό Σώμα των εποπτευόμενων από το ΥΠΠΟΑ Σχολών,

3) Την περαιτέρω στελέχωση των Δημοσίων Σχολών Παραστατικών Τεχνών με το απαραίτητο προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διενέργεια των σπουδών μας,

4) Την ΆΜΕΣΗ ίδρυση Δημόσιας Σχολής Παραστατικών Τεχνών Ανώτατης Εκπαίδευσης με παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα,

5) Δυνατότητα Π.Ε. σε αποφοίτους ανωτέρων καλλιτεχνικών σχολών, είτε μέσα από διαδικασίες εξομοίωσης με εξετάσεις σε μια σειρά μαθημάτων για τους αποφοίτους - μέχρι και την ίδρυση της Δημόσιας Σχολής Παραστατικών Τεχνών Ανώτατης Εκπαίδευσης - είτε με κατατακτήριες και μερική φοίτηση μετά την ίδρυση της Δημόσιας Σχολής Παραστατικών Τεχνών Ανώτατης Εκπαίδευσης. (Διαβούλευση με όλα τα συλλογικά όργανα για τη ρύθμιση των διαδικασιών αυτών.) Ως Συντονισμός Σπουδαστών Καλλιτεχνικών Σχολών καλούμε όλη την καλλιτεχνική κοινότητα και τους/τις/τα εργαζόμενους/ες/α την τέχνη να στηρίξουν το εγχείρημα μας. "

