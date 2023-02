Πολιτική

Προεδρικές εκλογές στην Κύπρο: Τα εκλογικά κέντρα στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις κάλπες 561.033 ψηφοφόροι για την ανάδειξη του 8ου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πού και ποιες ώρες θα στηθούν κάλπες στην Ελλάδα.

Αρχισε στις 7 το πρωί η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Οπως δήλωσε ο Γενικός Έφορος Εκλογών Κώστας Κωνσταντίνου, δικαίωμα ψήφου έχουν συνολικά 561.273 πρόσωπα.

Οι κάλπες άνοιξαν και στα 1.113 εκλογικά κέντρα, που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και στα 15 εκλογικά κέντρα της Ελλάδας και σ' αυτό της Βουλγαρίας.

Στις 09:00 π.μ. ώρα Κύπρου αναμένεται να ανοίξει η κάλπη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στις 10:00 π.μ. οι κάλπες σε Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία και Λουξεμβούργο, ενώ στις 2:00 μ.μ. θα ανοίξει η κάλπη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους, βρίσκονται από το βράδυ σε επιφυλακή και μεριμνούν, ώστε τα οποιαδήποτε προβλήματα ενδεχομένως προκύψουν, λόγω των καιρικών συνθηκών, να αντιμετωπίζονται άμεσα, ώστε η διακίνηση των εκλογέων, προς τα εκλογικά τους κέντρα, να είναι απρόσκοπτη.

Η ψηφοφορία ξεκίνησε ομαλά, χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα και θα συνεχιστεί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Μετά από διακοπή μιας ώρας, θα ξεκινήσει εκ νέου στις 1:00 μ.μ. και θα λήξει στις 6:00 μ.μ., οπότε θα κλείσουν οι κάλπες τόσο στη Δημοκρατία, όσο και στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί να παραταθεί η ψηφοφορία σε εκλογικό κέντρο, εάν κατά την ώρα λήξης της ψηφοφορίας αναμένει να ψηφίσει μεγάλος αριθμός εκλογέων.

''Ως Γενικός Έφορος Εκλογών, καλώ όλες και όλους τους ψηφοφόρους, όπως προσέλθουν στις κάλπες για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να διατυπώσουν με υπεύθυνο τρόπο την επιλογή τους. Θα είμαστε εδώ για να ενημερώνουμε τους πολίτες σε τακτά χρονικά διαστήματα για την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας. Εύχομαι καλή ψήφο σε όλους και όλες'', κατέληξε ο κος Κωνσταντίνου.

Στις κάλπες 561.033 ψηφοφόροι για την ανάδειξη του 8ου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Κύπριοι για την εκλογή του 8ου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος θα διαδεχθεί τον νυν Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη που αποχωρεί έπειτα από 10 χρόνια διακυβέρνησης και δύο προεδρικές θητείες στο ενεργητικό του.

Στις εκλογές συμμετέχουν συνολικά 14 υποψήφιοι, αριθμός που αποτελεί τον μεγαλύτερο στην ιστορία των Προεδρικών Εκλογών της Κύπρου. Από αυτούς, οι τρεις αφορούν σε κομματικούς υποψήφιους και οι 11 σε ανεξάρτητους.

Υποψηφιότητα για την θέση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέβαλαν οι:

Ανδρέας Ευστρατίου, Λουκάς Σταύρου, Τσελεστίνα Ντε Πέτρο, Χρίστος Χρίστου, Ανδρόνικος Ζερβίδης, Αχιλλέας Δημητριάδης, Αλέξιος Σαββίδης, Ανδρέας Μαυρογιάννης, Γιώργος Κολοκασίδης, Αβέρωφ Νεοφύτου, Χαράλαμπος Αριστοτέλους, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, Ιουλία Χοβρίνα Κομνηνός και Νίκος Χριστοδουλίδης

O συνολικός αριθμός των προσώπων, που έχουν δικαίωμα ψήφου στις σημερινές Προεδρικές εκλογές, ανέρχεται σε 561.033. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και 730 Τουρκοκύπριοι.

Επιπλέον, δικαίωμα ψήφου έχουν 240 εγκλωβισμένοι, 47 στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας και 193 στην εκλογική περιφέρεια Αμμοχώστου.

Οι 301 φυλακισμένοι, θα μπορούν να ψηφίσουν σε ειδική κάλπη, εντός των φυλακών, η οποία θα αναμιχθεί με την κάλπη στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Στις εκλογές θα μπορούν να ψηφίσουν και 730 Τουρκοκύπριοι, που έχουν διεύθυνση μόνιμης διαμονής στις ελεύθερες περιοχές.

Για σκοπούς διεξαγωγής της ψηφοφορίας, θα λειτουργήσουν 1.148 εκλογικά κέντρα, εκ των οποίων τα 1.113 κέντρα σε 5 Εκλογικές Περιφέρειες στην Κύπρο και 35 κέντρα στο εξωτερικό, σε 25 πόλεις, σε 12 χώρες.

Στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν κέντρα στην Αθήνα (5), Βόλο, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη (3), Ιωάννινα, Κομοτηνή, Λάρισα, Πάτρα και Ρέθυμνο,

Στο Ηνωμένο Βασίλειο θα λειτουργήσουν κέντρα στη Γλασκώβη, Λήντς, Λονδίνο (5), Μάντσεστερ, Μπέρμιγχαμ και Μπρίστολ, καθώς και στο Βερολίνο, Βιέννη, Βρυξέλλες, Νέα Υόρκη, Ντουμπάϊ, Λουξεμβούργο, Παρίσι, Σόφια, Στοκχόλμη και Χάγη.

Κατά την τελευταία τριμηνία υπήρξαν 10.558 νέες εγγραφές στον εκλογικό κατάλογο. Ο αριθμός αυτός είναι ελαφρώς μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο των Προεδρικών Εκλογών του 2018, που ήταν 10.410, αλλά σαφώς μικρότερος από τον αντίστοιχο των Βουλευτικών Εκλογών 2021, που ήταν 15.168.

Η Περιφέρεια της Λευκωσίας έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, συγκεκριμένα 215.772 εκλογείς και ακολουθεί η Λεμεσός με 154.778, η Λάρνακα με 95.518, η Πάφος με 51.994 και η ελεύθερη Αμμόχωστος με 32.625.

Αλλοι 10.346 επέλεξαν να ψηφίσουν στα κέντρα που θα λειτουργήσουν στο εξωτερικό.

Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων είναι κατά 10.397 αυξημένος, σε σχέση με τις Προεδρικές εκλογές του 2018.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, 285.004, ή ποσοστό 50,8% είναι γυναίκες και 276.029, ή ποσοστό 49,2% είναι άνδρες.

Το 13,8% των ψηφοφόρων έχουν ηλικία από 18 έως και 29 έτη, το 50,4% από 30 έως και 59 έτη και το 35,8% από 60 και άνω.

Οι εκλογές θα γίνουν στη βάση υγειονομικού πρωτοκόλλου, το οποίο συντάχθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας της Κύπρου.

Το πρωτόκολλο αυτό προνοεί, όπως στα άτομα που αποτελούν θετικά κρούσματα Covid-19, και είναι εγγεγραμμένα στον εκλογικό κατάλογο, δίδεται κατ' εξαίρεση η δυνατότητα, κατά την ημέρα των εκλογών, να μεταβούν στο εκλογικό κέντρο, για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, τις ίδιες ώρες με τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Επίσης, η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους ασθενείς με κορωνοϊό, καθώς και για τα άτομα που θα βρίσκονται καθ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας ή/και της διαλογής και καταμέτρησης των ψήφων στο εκλογικό κέντρο, δηλαδή τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους των υποψηφίων.

Γίνεται σύσταση για χρήση προστατευτικής μάσκας για όλους τους υπόλοιπους εκλογείς.

Οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και κλείνουν στις 6 το απόγευμα με διακοπή μιας ώρας 12 με 1 το μεσημέρι.

Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα αναμένονται λίγο πριν από τις 21:00.

Σε περίπτωση που ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης υποψήφιος δεν καταφέρει να συγκεντρώσει το 50+1 τοις εκατό των ψήφων, οι δύο πρώτοι σε σταυρούς θα οδηγηθούν στον β γύρο της επόμενης Κυριακής 12 Φεβρουαρίου, οπότε και θα αναδειχθεί και ανακηρυχθεί ο νέος ΠτΔ.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Κυριακή: πυκνή χιονόπτωση και “βουτιά” της θερμοκρασίας

Αυστραλία: Νεκρή 16χρονη από επίθεση καρχαρία

Πέθανε ο Σερίφ Ισμαήλ