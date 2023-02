Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Συναγερμός σε όλη τη χώρα για τον χιονιά - Πώς θα κινηθεί

Η κακοκαιρία "Μπάρμπαρα" έφτασε. Τα τελευταία προγνωστικιά δεδομένα. Τι θα γίνει αύριο με τα σχολεία. Μηνύματα 112 και οδηγίες από τη ΓΓΠΠ. Live η εξέλιξη του καιρού.

Στους ρυθμούς της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα" κινείται η χώρα σήμερα Κυριακή λόγω των χιονοπτώσεων που ήδη έχουν κάνει την εμφάνισή τους, αλλά και της σημαντικής πτώσης που σημείωσε η θερμοκρασία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την προσοχή να είναι στραμμένη κυρίως σε Εύβοια, Βόρειες Σποράδες, Μαγνησία, Βοιωτία και Αττική.

Ήδη ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε επιφυλακή ενώ εντός της ημέρας θα ληφθεί και η απόφαση για τη λειτουργία ή μη των σχολείων αύριο Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου.

Η επέλαση της κακοκαιρίας άρχισε από τη Δυτική Μακεδονία, ενώ από το βράδυ του Σαββάτου ξεκίνησε να χιονίζει στη Φλώρινα, την Κοζάνη, την Πτολεμαϊδα και σε περιοχές της Ηπείρου.

Νέα σύσκεψη στο υπ. Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Επί ποδός και σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, της Πυροσβεστικής, της αστυνομίας , των περιφερειών και των δήμων της χώρας για την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» που πλήττει την χώρα.

Νέα συντονιστική σύσκεψη έχει προγραμματιστεί στις 11 το πρωί στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

Το μεσημέρι της Κυριακής θα ληφθεί η απόφαση για το αν θα ανοίξουν τα σχολεία τη Δευτέρα», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Στούντιο με Θέα» ο περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης.

Στο Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ ο Θ. Πλεύρης για την κακοκαιρία

Το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ επισκέφθηκε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το επιχειρησιακό σχέδιο και σύσκεψη για την ετοιμότητα

Επικαιροποίηση από την ΕΜΥ του έκτακτου δελτίου

Ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα προκαλέσουν κακοκαιρία με το όνομα ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ (BARBARA) στη χώρα μας από την Κυριακή (05/02/2023). Τα κύρια χαρακτηριστικά θα είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο ισχυρός παγετός, οι κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις σε περιοχές της ανατολικής Ελλάδας, καθώς και οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα πελάγη.

Χιονοπτώσεις

Οι χιονοπτώσεις που εκδηλώνονται από το βράδυ του Σαββάτου στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά (ορεινά και ημιορεινά), θα επεκταθούν επηρεάζοντας και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

Πιο αναλυτικά:

Α) Την Κυριακή (05/02/2023):

1. Από τις πρώτες πρωινές ώρες τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τη Χαλκιδική και τη Θράκη. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες στη Χαλκιδική και τη Θράκη θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη ύφεση.

2. Από τις προμεσημβρινές ώρες, θα ενταθούν και θα επηρεάσουν (και περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο), τις Σποράδες, τη Θεσσαλία (ιδιαίτερα την ανατολική Μαγνησία), την Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

3. Από το απόγευμα στις Κυκλάδες (κυρίως στα ορεινά) καθώς και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης, όπου θα είναι κατά περιόδους πυκνές.

Β) Τη Δευτέρα (06/02/2023) κατά περιόδους πυκνές χιονοπτώσεις θα εξακολουθήσουν να σημειώνονται στα νησιά του βορείου Αιγαίου, τη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Γ) Ειδικά για την Αττική, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από τις προμεσημβρινές ώρες της Κυριακής, στα ορεινά και ημιορεινά που από το μεσημέρι θα ενταθούν, κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά, οπότε θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι χιονοπτώσεις θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη ύφεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ τη Δευτέρα θα συνεχιστούν αλλά με μικρότερη ένταση.

Δ) Την Τρίτη (07/02/2023) οι χιονοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στην ανατολική Ελλάδα από τη Θεσσαλία και νοτιότερα (προσήνεμες περιοχές) καθώς επίσης και στις Κυκλάδες και την Κρήτη, με μικρότερη όμως ένταση.

Χαμηλές θερμοκρασίες

Από την Κυριακή (05/02/2023) αναμένεται βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο, της τάξεως των 8 με 10 βαθμών. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επικράτηση ισχυρού παγετού κυρίως στα ηπειρωτικά, ο οποίος θα είναι κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ολικός (καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας αρνητικές θερμοκρασίες).

Θυελλώδεις Άνεμοι

Από την Κυριακή (05/02/2023) το μεσημέρι θα πνέουν θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα πελάγη, οι οποίοι από το απόγευμα της Κυριακής στο Ιόνιο και από την Τρίτη (07/02/2023) στο Αιγαίο, σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών στην Εθνική οδό - Υποχρεωτικές οι αλυσίδες στην Αττική

Με εντολή της Τροχαίας Αττικής καθίστανται υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες στην Αττική από τις 18:00 το απόγευμα του Σαββάτου (4/2), ενώ απαγορεύτηκε η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στην Εθνική οδό, την Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ελευσίνας-Θηβών.

Υπενθυμίζεται ότι οι οδηγοί που δεν έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες, θα τους επιβάλλεται πρόστιμο, 80 ευρώ.

Κλειστοί δρόμοι στην Αττική

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλούς δρόμους και της Αττικής προκαλεί η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» που πλήττει με χιονοπτώσεις μεγάλο μέρος της Ελλάδας, ενώ προβλήματα έχουν προκληθεί και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου.

Όπως έχει ανακοινώσει από το Σάββατο η Τροχαία «για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, με Απόφαση του Διευθυντή Τροχαίας Αττικής, από τις 18:00 του Σαββάτου, 04.02.2023, τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, κατά την κυκλοφορία τους στο σύνολο του οδικού δικτύου του Ν. Αττικής».

Από το απόγευμα του Σαββάτου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων:

Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη μέχρι τη χ/θ 57,300 (όρια Ν. Αττικής).

Καθ’ όλο το μήκος της Αττικής Οδού, της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού και της Περιφερειακής Αιγάλεω , καθώς και στο παράπλευρό αυτών οδικό δίκτυο.

, καθώς και στο παράπλευρό αυτών οδικό δίκτυο. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών από τη χ/θ 5,000 (πρατήριο καυσίμων REVOIL- πρώην CYCLON) έως τα όρια του Ν. Αττικής με το Ν. Βοιωτίας (χ/θ 30,000).

Κλειστοί δρόμοι στην Αττική

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την διακοπή κυκλοφορίας, σε δρόμους της Αττικής, λόγω της κακοκαιρίας:

10:59 Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ Χ/Θ 5,000 (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ REVOIL – ΠΡΩΗΝ CYCLON) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Χ/Θ 30,000) ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

10:59 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΕΞΟΔΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΩΣ ΕΞΟΔΟ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ.

09:28 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ – ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΛΟΗΣ (ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ) ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ – ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΥΡΤΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΦΙΔΝΕΣ, ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟ.

09:20 ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – Ν. ΜΑΚΡΗΣ (Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ Γ.Σ.Ν.Α. 414 ΕΩΣ ΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.

06:00 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ, ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Αλάτι στις εισόδους του Μετρό

Από τα ξημερώματα της Κυριακής, όλες οι υπηρεσίες, τα εκχιονιστικά μηχανήματα και το ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Αθηναίων, βρίσκονται σε ετοιμότητα ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά τυχόν προβλήματα από την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα», η οποία σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναμένεται να πλήξει από το επόμενο 24ωρο και την Αττική.

Σε ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, καταρτίστηκε ο αναλυτικός σχεδιασμός του δήμου για τις προσεχείς ημέρες:

Εστιάζει στην προστασία των ευάλωτων ατόμων, που είτε βρίσκονται στο δρόμο (άστεγοι, τοξικο-εξαρτημένοι), είτε χρήζουν βοήθειας στο σπίτι, αλλά και στην προσπάθεια να διατηρηθούν ανοιχτές οι κεντρικές οδοί για την ανεμπόδιστη πρόσβαση στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας και σε άλλες κρίσιμες -για τη λειτουργία του κράτους- υποδομές.

Στις εισόδους του Μετρό, και όπου αλλού χρειαστεί, τα συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας θα ρίχνουν τις απαραίτητες ποσότητες αλατιού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν φαινόμενα παγετού.

Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ενεργοποιεί σε 24ωρη βάση τις κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του και είναι έτοιμο να παρέχει ασφαλή φιλοξενία στους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο.

Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη και φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Κλειστές είναι επίσης οι γραμμές Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Αρκίτσα-Αιδηψός.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Για ακυρώσεις πτήσεων προειδοποιούν αεροπορικές εταιρείες

Λόγω της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα» αναμένονται ακυρώσεις ή καθυστερήσεις στα λιμάνια και τα αεροδρόμια της χώρας.

Μάλιστα γνωστή αεροπορική εταιρεία προχώρησε σε ανακοίνωση όπου ενημερώνει τους επιβάτες ότι λόγω της κακοκαιρίας μπορεί να γίνει ακύρωση ή καθυστέρηση της πτήσης τους.

Συγκεκριμένα οι αλλαγές ή οι ακυρώσεις των προγραμματισμένων πτήσεων ισχύουν για τα αεροδρόμια της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης, των Χανίων για την Ελλάδα και της Πάφου στην Κύπρο.

Μηνύματα από το 112

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Βόρειας, Βορειανατολικής και Βορειοδυτικής Αττικής στις 6.59 το απόγευμα του Σαββάτου, προειδοποιώντας τους για επικίνδυνες χιονοπτώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου στην περιοχή τους.

Το μήνυμα του 112 στην Αττική

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Βόρειας, Βορειανατολικής και Βορειοδυτικής Αττικής στις 6.59 το απόγευμα του Σαββάτου, προειδοποιώντας τους για επικίνδυνες χιονοπτώσεις από τις προμεσημβρινές ώρες της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου στην περιοχή τους.

Παράλληλα, οι κάτοικοι των εν λόγω περιοχών καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνες χιονοπτώσεις από προμεσημβρινές ώρες της 5/2/2023 στην βόρεια, βορειοανατολική και βορειοδυτική Αττική. Περιορίστε τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας:https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena ».

Δείτε το μήνυμα

Νωρίτερα, μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε στους κατοίκους της Εύβοιας, της Βοιωτίας,της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας και των Σποράδων προειδοποιώντας τους για επικίνδυνες χιονοπτώσεις από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου στην περιοχή τους.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: « Προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνες χιονοπτώσεις από τις πρωινές ώρες της 5/2/2023 στην περιοχή σας. Περιορίστε τις μετακινήσεις στις απολύτως απαραίτητες και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας:https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena».

Δείτε LIVE την εξελιξη του καιρού

