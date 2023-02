Πολιτική

Phantom - Ιατρίδης: πώς σώθηκα από συντριβή Φάντομ (βίντεο)

Συγκλονίζει ο αντιπτέραρχος ε.α., μιλώντας για την διάσωση από φλεγόμενο Φάντομ, το 1984. Ανατριχιαστική είναι η περιγραφή του στον ΑΝΤ1, για τις δραματικές ώρες που βίωσε, μέχρι την περισυλλογή του από την θάλασσα.

Την εμπειρία του από ατύχημα με Φάντομ της Πολεμικής Αεροπορίας μας, πριν από 39 χρόνια, στον απόηχο της τραγωδίας με τους νεκρούς πιλότους μας, μετά την συντριβή του αεροσκάφους τους, την Δευτέρα, περιέγραψε ο αντιπτέραρχος ε.α. Κωνσταντίνος Ιατρίδης, στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1, το πρωί της Κυριακής.

Όπως είπε, ήταν 19 Ιουλίου του 1984, όταν με τον συνάδελφο του πετούσαν με Φάντομ, σε χαμηλό ύψος, μόλις 200 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ ο στόχος τους ήταν 500 μέτρα από την θάλασσα. Επρόκειτο για αναχαίτιση αναγνωριστικού ελικοφόρου αεροσκάφους της Τουρκίας, καθώς δεν «έβγαζε» η Τουρκία τότε μαχητικά αεροσκάφη τις νυχτερινές ώρες.

«Είχα αυτό το ατύχημα, έπιασε φωτιά το Φάντομ. Άναψε ξαφνικά για τον δεξιό κινητήρα η ένδειξη ότι έπιασε φωτιά. Η ενέργεια που έπρεπε να κάνουμε δεν μπορούσε να γίνει, διότι είχε ανάψει και το λαμπάκι της υπερθέρμανσης. Είδαμε από τον καθρέφτη ότι είχαμε αρπάξει φωτιά. Προσπάθησα να μειώσω την ένταση στον κινητήρα, όμως μετά από λίγο άναψε το λαμπάκι πως υπήρχε φωτιά και στον αριστερό κινητήρα. Ενημερώσαμε και τραβήξαμε την σκανδάλη στα εκτινασσόμενα καθίσματα», είπε ο κ. Ιατρίδης.

Συνέχισε λέγοντας «οι ρουκέτες είναι ισχυρές, σε εκτινάσσει το σύστημα περίπου σε 150-200 πόδια (σημ: 50-70 μέτρα) πόδια από το αεροπλάνο. Τα G είναι τόσα πολλά, είναι 22 G, αισθάνεσαι το σώμα σου δηλαδή 22 φορές βαρύτερο από ότι είσαι. Για δευτερόλεπτα χάνεις τις αισθήσεις σου. Μετά πό δευτερόλεπτα που ανοίγει το αλεξίπτωτο, ανακτάς αισθήσεις και λες ότι είσαι καλύτερα».

«Είναι μια δύσκολη εμπειρία. Οι σκέψεις που μου ήρθαν αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που μεσολάβησαν από την απόφαση να τραβήξουμε την σκανδάλη μέχρι την εκτίναξη του καθίσματος, ήταν τα πολλά «γιατί; Γιατί, Θεέ μου, σε μένα; Γιατί να πεθάνω τόσο νωρίς; Είμαι 30 ετών, έχω γυναίκα, έχω ένα παιδί, έχω γονείς και συναδέλφους που με περιμένουν», συμπλήρωσε ο αντιπτέραρχος ε.α.

Παρακολουθήστε την συγκλονιστική περιγραφή του αντιπτεράρχου ε.α., Κωνσταντίνου Ιατρίδη, στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1, για το ατύχημα με συντριβή Φάντομ, το 1984:

