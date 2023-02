Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Απαγορευτικό απόπλου λόγω μποφόρ

Μετ΄ εμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Ποια δρομολόγια δεν εκτελούνται λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Σε ισχύ είναι απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω ισχυρών ανέμων που πνέουν στα πελάγη και φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Κλειστές είναι επίσης οι γραμμές Κυλλήνη-Ζάκυνθος και Αρκίτσα-Αιδηψός.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν, πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων.

