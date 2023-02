Κοινωνία

Νέα Ιωνία: Κάηκε ζωντανή μέσα στο σπίτι της

Τραγωδία συνέβη στην Νέα Ιωνία, το πρωί της Κυριακής, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε σπίτι.

Πιο συγκεκριμένα, νεκρή ανασύρθηκε μια γυναίκα περίπου 65 ετών, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ισόγεια κατοικία στην Νέα Ιωνία, στην οδό Ανατολής.

Στο σημείο βρίσκονται 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε από κάποιο θερμαντικό μέσο.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, επί της οδού Ανατολής στη Νέα Ιωνία Αττικής. Επιχειρούν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.

