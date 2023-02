Υγεία - Περιβάλλον

Ψυχική Υγεία - Ράπτη: Η πανδημία όξυνε την βία στα παιδιά (βίντεο)

Καταγγελία από μητέρα για επίθεση με σουγιά και κατσαβίδι σε 12χρονους που έπαιζαν σε προαύλιο σχολείου. Τι είπε η Υφ. Υγείας για την αύξηση των δομών ψυχολογικής στήριξης παιδιών και γονέων.

Για την επίθεση 18χρονων εξωσχολικών σε 12χρονα παιδιά που έπαιζαν σε προαύλιο σχολείου, σε ώρες εκτός μαθημάτων, μίλησε η μητέρα του ενός εκ των θυμάτων, στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» του ΑΝΤ1.

Όπως περιέγραψε η μητέρα, «τα παιδιά έπαιζαν στο σχολείο. Μπήκαν στο προαύλιο δύο 18χρονοι, ρώτησαν εάν ήταν στο σχολείο η Διευθύντρια και μετά με σουγιά και με κατσαβίδι απείλησαν τα παιδιά και πήραν από το ένα το κινητό τηλέφωνο του και από το άλλο το μπουφάν του. Το δικό μου παιδί το ακούμπησαν κιόλας. Ενημερώσαμε την Αστυνομία, πήγαμε στο Αστυνομικό Τμήμα και είδαμε εκεί καταγγέλλοντες για άλλα δύο περιστατικά επιθέσεων, σε άλλα παιδιά της περιοχής, μέσα σε μισή ώρα. Ήταν οι ίδιοι δράστες, μάλιστα στην τρίτη κατά σειρά επίθεση ο ένας φορούσε το μπουφάν που είχαν πάρει από τον φίλο του γιού μου. Το παιδί μου ήταν σοκαρισμένο, μου είπε πως ήταν “λίγο παράξενα” εκείνη την ημέρα».

Καλεσμένη στο στούντιο της εκπομπής ήταν η Υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη, η οποία ακούγοντας την καταγγελία επεσήμανε ότι «είναι σοβαρό το θέμα και ότι η επίθεση στα παιδιά έγινε μέσα σε σχολείο, παρ’ οτι ήταν εκτός ωρών μαθημάτων. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνεται άμεσα η καταγγελία για να βρεθούν οι δράστες».

«Η επιθετικότητα από παιδιά ιδιαίτερα έντονη και οξεία μετά το πέρας της πανδημίας. Έχουν καταγραφεί πολλά περιστατικά. Τα παιδιά που έμειναν δύο χρόνια μακριά από το σχολικό και φιλικό περιβάλλον και τους φίλους τους, αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Υπάρχει αύξηση και στις τάσεις αυτοκτονίας», είπε η κ. Ράπτη.

Η Υφυπουργός Υγείας επεσήμανε ότι έχει υπάρξει «ενίσχυση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας από το Κράτος. Σήμερα υπάρχει υποστήριξη δωρεάν για τα παιδιά μας σε κέντρα ψυχικής υγείας, πέρα από την συνεργασία με τα νοσοκομεία μας».

Προσέθεσε ότι «εκδώσαμε και 53 άδειες λειτουργίας για καινούρια κέντρα ψυχικής υγείας, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί μπορεί κάποιος να βρει υποστήριξη και για το παιδί και για τους γονείς. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε να ζητήσουμε βοήθεια, δεν υπάρχει κάποιο στίγμα, τα ζητήματα ψυχικής υγείας μας αφορούν όλους»

Ακόμη, η κ. Ράπτη αναφέρθηκε και στην «δωρεάν εθνική γραμμή για την ψυχική υγεία, τον τηλεφωνικό αριθμό 10306, όπου έχουν γίνει πάνω από 500.000 κλήσεις σε δύο χρόνια».

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ήταν και η πααρέμβαση για το θέμα από την κλινική ψυχολόγο - ψυχοθεραπεύτρια, Άννα Κανδαράκη.

