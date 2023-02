Αθλητικά

NBA: Ο Αντετοκούνμπο με triple double “καθάρισε” τους Χιτς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με μια ακόμη «μυθική» εμφάνιση, ο «τριπλός» Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς στην έβδομη συνεχόμενη νίκη.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, οδήγησε για ακόμη μία βραδυά τους Μπακς -που έφθασαν στις επτά διαδοχικές νίκες- και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην εντός έδρας επικράτηση επί των Χιτ με 123-115.

Ο Ελληνας άσος, σημείωσε triple-double (σ.σ. το 32ο της καριέρας του) σε 36 λεπτά συμμετοχής, καθώς τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους, 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ κέρδισε και 11 φάουλ από τους αντιπάλους του.

Με αυτήν την νίκη, τα «ελάφια» βελτίωσαν την συγκομιδή τους σε 36-17, ενώ οι Χιτ, μετρούν 29 νίκες και 25 ήττες. Πολύ καλή απόδοση για τους γηπεδούχους, είχαν επίσης, ο Μίντλετον με 24 πόντους, επτά ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, ο Αλεν (19π.) και ο Κόνατον (14π.), ενώ από την ομάδα του Μαϊάμι, ξεχώρισαν οι Μπάτλερ (32π.) και Χίρο (25π.).

Επόμενος αντίπαλος των Μιλγουόκι Μπακς, θα είναι οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, τα ξημερώματα της Τρίτης (7/2 στις 05:00).

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ντένβερ-Ατλάντα 128-108

Σικάγο-Πόρτλαντ 129-121

Μιλγουόκι-Μαϊάμι 123-115

Οκλαχόμα-Χιούστον 153-121

Ντιτρόιτ-Φοίνιξ 100-116

Νέα Υόρκη -ΛΑ Κλίπερς 128-134 (παρ.)

Μπρούκλιν-Ουάσινγκτον 125-123

Γκόλντεν Στέιτ-Ντάλας 119-113

Νέα Ορλεάνη-ΛΑ Λέϊκερς 131-126

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 37-16

Φιλαδέλφεια 34-17

Μπρούκλιν 32-20

Νέα Υόρκη 28-26

Τορόντο 24-30

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μιλγουόκι 36-17

Κλίβελαντ 32-22

Σικάγο 25-27

Ιντιάνα 25-29

Ντιτρόιτ 14-40

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μαϊάμι 29-25

Ατλάντα 27-27

Ουάσινγκτον 24-29

Ορλάντο 21-32

Σάρλοτ 15-39

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντένβερ 37-16

Μινεσότα 28-27

Γιούτα 27-27

Πόρτλαντ 26-27

Οκλαχόμα Σίτι 25-27

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Σακραμέντο 29-22

Λ.Α. Κλίπερς 30-26

Φοίνιξ 29-26

Γκόλντεν Στέιτ 27-26

Λ.Α. Λέικερς 25-29

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Μέμφις 32-20

Ντάλας 28-25

Νέα Ορλεάνη 27-27

Σαν Αντόνιο 14-39

Χιούστον 13-40