Super League: το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και τα κρίσιμα ματς της Κυριακής

Το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, που θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (5/2, 20:30) στο γήπεδο της Τούμπας, ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα παιχνίδια της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την επικίνδυνη έξοδο της ΑΕΚ στο Περιστέρι και το, θεωρητικά, εύκολο ματς του Παναθηναϊκού με τη Λαμία στη Λεωφόρο.

Έχοντας καλύψει διαφορά οκτώ βαθμών σε περίπου 1,5 μήνα, η ΑΕΚ βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης κι ευελπιστεί να μείνει εκεί μέχρι τέλους. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα μετράει έξι νίκες στα επτά τελευταία παιχνίδια της και πηγαίνει στο γειτονικό Περιστέρι (5/2, 17:30) με την πίστη πως θα πάρει το «τρίποντο» που θα την κρατήσει στην πρώτη θέση και θα της ενισχύσει την ψυχολογία ενόψει της πρώτης αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ατρόμητος, ωστόσο, έχει μόλις μια ήττα στα επτά τελευταία παιχνίδια του (2-4-1), έχοντας κρατήσει στο «Χ» τόσο τον ΠΑΟΚ (1-1) όσο και τον Ολυμπιακό (δις, 2-2 στο Κύπελλο και 1-1 στο πρωτάθλημα) στο ίδιο γήπεδο, με αποτέλεσμα να «βλέπει» Play Off.

Ο δεύτερος, πλέον, Παναθηναϊκός, αναζητά την επιστροφή στις επιτυχίες έπειτα από τέσσερα ματς (σε πρωτάθλημα και Κύπελλο) στα οποία μέτρησε τρεις ήττες - οι δυο από τον ΠΑΟΚ κι η πιο πρόσφατη από τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Οι «πράσινοι» είναι το φαβορί καθώς φιλοξενούν στο «Απόστολος Νικολαΐδης» την προτελευταία Λαμία που γνώρισε οδυνηρή εντός έδρας ήττα από τον ουραγό Ιωνικό κι έχει ως... αποκούμπι τα δύο ματς με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το μεγάλο ντέρμπι, ωστόσο, της αγωνιστικής, διεξάγεται στην Τούμπα, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό που ισοβαθμούν στην τρίτη θέση και είναι στο -5 από την κορυφή. Οι «ασπρόμαυροι» του Ραζβάν Λουτσέσκου δείχνουν στην καλύτερη αγωνιστική φάση τους στη σεζόν κι έχουν την ψυχολογία στα ύψη μετά τις νίκες επί του Παναθηναϊκού στις δυο διοργανώσεις.

Εφόσον έρθει το «τρίποντο» και επί του Ολυμπιακού, ο οποίος θα σκέφτεται την ΑΕΚ πολύ πιο έντονα από ό,τι ο ΠΑΟΚ τη Λαμία, τότε οι Θεσσαλονικείς θα μπουν γερά στο κόλπο του τίτλου.

Με πέντε νίκες και δυο ισοπαλίες στα επτά τελευταία παιχνίδια τους, από την άλλη, οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν την πρώτη νίκη τους σε ντέρμπι στην τρέχουσα σεζόν.

Τέλος, ο Βόλος του Κώστα Μπράτσου είναι ντεφορμέ και το ταξίδι στη Λιβαδειά (Δευτέρα 6/2, 16:00) για το ματς με τον Λεβαδειακό που «καίγεται» για βαθμούς, μόνο εύκολο δε θα είναι.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023

ΟΦΗ - ΠΑΣ Γιάννινα 0-0

Ιωνικός - Άρης 1-0

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

17:00 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός - Λαμία

17:30 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου, Ατρόμητος - ΑΕΚ

20:00 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης

20:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

16:00 Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς, Λεβαδειακός - Βόλος ΝΠΣ