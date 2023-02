Οικονομία

“Σπίτι μου”: Πότε ξεκινά το πρόγραμμα για φθηνά δάνεια στους νέους

Αντίστροφη μέτρηση για τη χορήγηση των πρώτων χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέους ή νέα ζευγάρια έως 39 ετών για αγορά πρώτης κατοικίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου»

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη χορήγηση των πρώτων χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων σε νέους ή νέα ζευγάρια έως 39 ετών για αγορά πρώτης κατοικίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου». Παράλληλα, αναμένεται να «τρέξει» και το πρόγραμμα «Κάλυψη», μέσω του οποίου θα αξιοποιηθεί το υφιστάμενο απόθεμα διαμερισμάτων του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ» για την υλοποίηση προγράμματος κοινωνικής κατοικίας και στόχος είναι να διατεθούν τουλάχιστον 1.000 διαμερίσματα ως κοινωνικές κατοικίες σε νέους, ηλικίας 25-39 ετών, δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, χωρίς ιδιόκτητη πρώτη κατοικία.

Ήδη, οι διεργασίες είναι σε εξέλιξη και, εντός του Φεβρουαρίου, αναμένεται να εκδοθούν δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), οι οποίες θα καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής των προγραμμάτων. Όπως εκτιμούν αρμόδια στελέχη, η όλη διαδικασία κινείται με εντατικούς ρυθμούς, τηρώντας στο ακέραιο το χρονοδιάγραμμα, που έχει τεθεί, ώστε τον Μάρτιο να αρχίσει η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους και να εκταμιευτούν τα πρώτα χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια, αφού προηγηθεί η απαιτούμενη έγκριση από την τράπεζα και να ξεκινήσει το πρόγραμμα «Κάλυψη».

Οι δύο αυτές πρωτοβουλίες εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης για ουσιαστική επανεκκίνηση της στεγαστικής πολιτικής του κράτους, με έμφαση στους νέους και σε ευάλωτες ομάδες πολιτών, με δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1,74 δισ. ευρώ, από τις οποίες θα ωφεληθούν περισσότεροι από 137.000 πολίτες.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο πρόγραμμα χορήγησης χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων, αυτό απευθύνεται σε νέους και νέα ζευγάρια, ηλικίας 25-39 ετών (έστω ένας εκ των δύο), είτε έχουν τελέσει θρησκευτικό ή πολιτικό γάμο είτε έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με ετήσιο καθαρό εισόδημα από 10.000 ευρώ έως τα όρια που προβλέπονται για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, ενώ θα πρέπει να μην διαθέτουν άλλη ιδιόκτητη κατοικία, που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, οι δικαιούχοι μπορούν να αποκτήσουν, μέσω του προγράμματος, πρώτη κατοικία αξίας έως 200.000 ευρώ, επιφάνειας έως 150 τ.μ. και με παλαιότητα τουλάχιστον 15 ετών, ενώ το δάνειο μπορεί να φθάσει κατ' ανώτατο όριο στις 150.000 ευρώ και η διάρκειά του δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 έτη.

Η αγορά του ακινήτου δεν μπορεί να γίνει από συγγενή πρώτου ή δεύτερου βαθμού του αγοραστή και το ακίνητο θα αποκτάται κατά πλήρη κυριότητα από τον αγοραστή ή, αν πρόκειται για συζύγους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης, κατά κυριότητα >50% για καθέναν από αυτούς.

Ταυτόχρονα, διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται εγγυητής του δανείου και θα δοθεί οκτάμηνη προθεσμία από την προέγκρισή του μέχρι την υπογραφή της δανειακής σύμβασης.

Όπως έχει ήδη αποσαφηνίσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το όφελος για όσους ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό, είναι ότι θα πληρώνουν δόση στεγαστικού δανείου η οποία θα είναι πολύ χαμηλότερη από το ενοίκιο που αντιστοιχεί στο σπίτι το οποίο επέλεξαν, καθώς το επιτόκιο θα αντιστοιχεί στο ένα τέταρτο των εμπορικών επιτοκίων. Υπενθυμίζεται ότι το δάνειο χρηματοδοτείται κατά 75% από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και για το ποσοστό του δανείου που χρηματοδοτείται από τη ΔΥΠΑ δεν οφείλεται τόκος, ενώ το υπόλοιπο 25% χορηγείται από τις τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι τα 3/4 του δανείου χορηγούνται άτοκα, με αποτέλεσμα το τελικό επιτόκιο, που πληρώνει ο δανειολήπτης για το σύνολο του ποσού, να διαμορφώνεται στο ένα τέταρτο του κόστους που θα είχε ένα κανονικό στεγαστικό δάνειο.

Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους τρίτεκνους ή τους πολύτεκνους, καθώς γι' αυτούς το δάνειο θα είναι άτοκο, ενώ το δάνειο θα μετατρέπεται σε άτοκο για όσους, κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του, κάνουν τρία και πλέον παιδιά.

Το κυριότερο, βέβαια, είναι ότι, με την αποπληρωμή του δανείου, θα αποκτήσουν την ιδιοκτησία του σπιτιού.

Επιπλέον, το δάνειο θα καλύπτει υψηλότερο ποσοστό της εμπορικής αξίας του ακινήτου (90%) σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια των τραπεζών, που καλύπτουν συνήθως έως το 80%. Συνεπώς, η ιδιωτική συμμετοχή που πρέπει να συνεισφέρουν οι νέοι, μειώνεται στο 10% της αξίας του σπιτιού, αντί για 20%, που προβλέπεται στις συμβάσεις των τραπεζικών στεγαστικών δανείων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 500 εκατ. ευρώ, με πρόβλεψη για διπλασιασμό, σε περίπτωση εξάντλησης των διαθέσιμων πόρων.

Σχετικά με το πρόγραμμα «Κάλυψη», σημειώνεται επίσης ότι το πρόγραμμα, που έχει προϋπολογισμό 21,5 εκατ. ευρώ, θα καλύπτει το κόστος μίσθωσης της κατοικίας για διάστημα τριών ετών και τυχόν δαπάνες επισκευών, όπου απαιτείται.

Τέλος, στο πλέγμα των δράσεων της κυβέρνησης για τη στέγαση συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα Κοινωνικής Αντιπαροχής, αλλά και η δράση «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω».

