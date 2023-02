Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Πόσο χιόνι θα πέσει στην Αττική - Η εκτίμηση του Meteo (χάρτης)

Τι ύψος χιονιού θα πέσει σε Αττική, Ανατολική Στερεά και Εύβοια ώς το βράδυ της Δευτέρας.

Εντός του λεκανοπεδίου Αττικής, οι σημαντικότερες χιονοστρώσεις από την κακοκαιρία Βαρβάρα αναμένονται κυρίως στα βορειότερα τμήματα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν έως και 20 - 30 εκατοστά χιονιού. Μικρότερες πιθανότητες για κάποια χιονόστρωση υπάρχουν στα πιο κεντρικά και νότια τμήματα του λεκανοπεδίου, σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr.

Αναλυτικότερα, στην Αττική τα σημαντικότερα ύψη χιονιού αναμένονται στα βόρεια του νομού, όπου σε αρκετές περιοχές είναι πιθανό να σημειωθούν περισσότερα από 20 - 30 εκατοστά χιονιού, ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα το ύψος του χιονιού δεν αποκλείεται να ξεπεράσει τα 40 - 60 εκατοστά. Χιονόστρωση αναμένεται επίσης στα δυτικά και στα ανατολικά του νομού, όπου τοπικά εκτιμάται ότι θα σημειωθούν έως και 10 - 15 εκατοστά χιονιού.

Στην Εύβοια αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη χιονιού κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά, όπου ενδεικτικά στα κεντρικά ορεινά κυρίως τμήματα είναι πιθανό να σημειωθούν έως 80 - 100 εκατοστά χιονιού, ενώ και σε πεδινές περιοχές αναμένεται χιονόστρωση στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού.

Στην υπόλοιπη Στερεά, οι σημαντικότερες χιονοστρώσεις αναμένονται σε τμήματα της Βοιωτίας, όπου σε αρκετές περιοχές αναμένονται έως και 20 - 30 εκατοστά χιονιού σε πεδινά τμήματα, ενώ και στα ανατολικότερα τμήματα της Φθιώτιδας αναμένονται 5 - 10 εκατοστά χιονιού. Μεγαλύτερα ύψη χιονιού αναμένονται και εδώ κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

