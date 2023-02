Πολιτική

Οικονόμου: Ο Τσίπρας δεν τολμά να θέσει το δίλημμα “Τσίπρας ή Μητσοτάκης”

Η απλή αναλογική είναι «βόμβα» στα θεμέλια της σταθερότητας,τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι ζήτησε από τους ψηφόφορους στις προσεχείς εκλογές.

«Η επόμενη εκλογική αναμέτρηση πρέπει να κριθεί στο επίπεδο των προτάσεων και κυρίως των έργων. Είναι μία καλή εξέλιξη αυτή για όσους πριν από κάμποσο χρονικό διάστημα έλεγαν, έχοντας τα δικά τους πράγματα στο μυαλό, ότι βασικός στόχος είναι να στείλουμε τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση και να σχηματίσουμε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Με ποιους; Με όσους αποκαλούν εκβιαζόμενους, αυτούς που υποτίθεται ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν την επόμενη μέρα; Με τον κ. Βαρουφάκη; Με εκείνους που είχαν σχεδιάσει στο παρελθόν την έφοδο στο Νομισματοκοπείο και τις πιστωτικές μονάδες, αντί για κοινό νόμισμα; Αυτό είναι η προοδευτική διακυβέρνηση;» τόνισε σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΪ» ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

«Ο κ. Τσίπρας έχει πει πολλά στα διλήμματα. Έχει μία σημασία το τι δεν έχει πει. Δεν έχει πει αυτό που θα περίμενε κανείς να ακούσει. Δεν έχει πει στον ελληνικό λαό: «Τσίπρας ή Μητσοτάκης;» Το πάει από δω, το πάει από κει. «Δημοκρατία ή Νέα Δημοκρατία», «με τη Δημοκρατία ή με την εκτροπή». Μεταχειρίζεται διάφορα ζητήματα. Γιατί δεν έχει πει «Τσίπρας ή Μητσοτάκης»; Είναι τόσο αυταπόδεικτη η σύγκριση μεταξύ δύο -που και οι δύο έχουν διαχειριστεί τις τύχες της χώρας, έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί- που δεν τολμά να θέσει το δίλημμα: Τσίπρας ή Μητσοτάκης; Ποιος θα είναι ο καπετάνιος στους φουρτουνιασμένους καιρούς που ζούμε; Τι έχει να αναδείξει ο ένας και τι ο άλλος;» συμπλήρωσε.

Μιλώντας για τις προσεχείς εκλογές ο κ. Οικονόμου αφού σημείωσε ότι η κάθε κάλπη είναι μοναδική, είπε: «η απλή αναλογική είναι «βόμβα» στα θεμέλια της σταθερότητας. Ο κόσμος πρέπει να το καταλάβει αυτό. Υπάρχει το ενδεχόμενο να παρουσιαστούν διάφοροι καλοθελητές στην πρώτη κάλπη και να πουν στον κόσμο ότι «τώρα μιας και δεν πρόκειται να βγει κυβέρνηση, είναι μια ευκαιρία να στείλεις ένα μήνυμα για μια πικρία, για μια αστοχία, για κάποια πράγματα που δεν έγιναν σωστά, για κάτι που δεν δικαιώθηκε». Μην κάνει το λάθος ο κόσμος και τους ακούσει».

Επισήμανε ότι η ΝΔ δεν έκρυψε ποτέ ότι επιλογή της είναι μια ισχυρή, συμπαγής, αυτοδύναμη κυβέρνηση. «Σήμερα, δεν υπάρχει στέρεα υπόθεση, με βάση αυτά που βλέπουμε, ότι σε περιβάλλον ενισχυμένης αναλογικής η Νέα Δημοκρατία δεν θα καταφέρει να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτό βλέπουμε. Αυτό μας δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι η δική μας προσλαμβάνουσα με τον κόσμο που μιλάμε, στις εκδηλώσεις που πηγαίνουμε, στις συζητήσεις που έχουμε. Αυτό θα διεκδικήσουμε χωρίς αλαζονεία, χωρίς έπαρση, με εμπιστοσύνη στον κόσμο, με γνώση ότι έγιναν μεγάλα βήματα προόδου αυτή την τετραετία, αλλά δεν διορθώθηκαν όλα, ούτε έγιναν όλα σωστά και με απόλυτη εμπιστοσύνη και σεβασμό στο κριτήριο των πολιτών» ανέφερε.

Μιλώντας για τη δήλωση του κ. Σπίρτζη σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Οικονόμου είπε «μόνο ερμηνεία του πανικού και της απόγνωσης που βρίσκονται τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης μπορεί κανείς να δώσει σε αυτού του είδους τις δηλώσεις».

«Είναι συνέχεια μετά από μία ακραία αντιθεσμική και αντιδημοκρατική επιλογή του κ. Τσίπρα προσωπικά, που επιδιώκει την απονομιμοποίηση βασικών πυλώνων του πολιτεύματος, του κοινοβουλευτισμού, της συνταγματικής τάξης. Είναι οδυνηρό, που δεν έχει βρεθεί ένας άνθρωπος στον ΣΥΡΙΖΑ, να πει στον κ. Τσίπρα ότι όσοι κατά τη διάρκεια της πολιτικής μας ιστορίας έβλαψαν τη Δημοκρατία, από εκεί ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν να σπέρνουν αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα, τη νομιμοποίηση της λαϊκής κυριαρχίας και του κοινοβουλίου. Πήγαν να κλονίσουν την εμπιστοσύνη της κοινωνίας στους θεσμούς και στο κοινοβούλιο» συμπλήρωσε.

Τέλος αναφερόμενος στη στάση της Τουρκίας σημείωσε ότι «η τακτική της Τουρκίας το προηγούμενο διάστημα, έχει δείξει ότι σε τίποτα δεν την ωφέλησε σε ό,τι αφορά στην αποδοχή των απόψεών της. Το βλέπουμε παντού, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο ΝΑΤΟ, στις διμερείς σχέσεις της χώρας, στη διευρυμένη απήχηση της ελληνικής διπλωματίας».

«Η Ελλάδα ούτε απειλείται, ούτε εκφοβίζεται, ούτε ετεροκαθορίζεται από κανέναν. Ό,τι και να λένε, όσο και να προσπαθούν να παραχαράξουν την πραγματικότητα, ή για δική τους κατανάλωση ή για να μας τρομάξουν και να το παίξουν σπουδαίοι, η Ελλάδα φρόντισε να έχει με τέτοιο τρόπο τοποθετηθεί έτσι ώστε να μην απειλείται, να μην εκφοβίζεται, να μην αφήνει κανένα περιθώριο στον οποιοδήποτε να φανταστεί ότι μπορεί να μας εγκλωβίσει σε εκβιαστικά διλήμματα» πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε απάντηση της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Πόπης Τσαπανίδου στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αναφέρεται «Το δίλημμα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» το θέτουμε επτά χρόνια τώρα, με συνεχείς προσκλήσεις σε τηλεμαχία. Ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που το βάζει στα πόδια τρέμοντας τη σύγκριση με τον Αλέξη Τσίπρα. Η κλεψύδρα, όμως, άδειασε. Σύντομα οι πολίτες θα δώσουν την απάντηση στις κάλπες και θα φέρουν την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη η Ελλάδα».

