Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: “Έκλεισε” η Έθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας

Σε διακοπή της κυκλοφορίας προχώρησε η Αστυνομία, λόγω της πυκνής χιονόπτωσης. Που αλλού υπάρχουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο στην Αττική και σε όλη την Ελλάδα.

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλούς δρόμους και της Αττικής προκαλεί η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» που πλήττει με χιονοπτώσεις μεγάλο μέρος της Ελλάδας, ενώ προβλήματα έχουν προκληθεί και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες, καθώς έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου.

Λίγο μετά τις 14:10 της Κυριακής, σε διακοπή της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα, στην Έθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας, από το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη μέχρι τα Οινόφυτα, προχώρησε η Αστυνομία, λόγω της πυκνής χιονόπτωσης από την κακοκαιρία "Μπάρμπαρα".

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

«Για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, από την 14:10΄ ώρα σήμερα 05.02.2023 δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη μέχρι το ύψος του Α/Κ Οινοφύτων (χ/θ 52,000).

Διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη μέχρι τη χ/θ 57,300 (όρια Ν. Αττικής) εξακολουθεί να ισχύει. Παρακαλούνται οι οδηγοί εν λόγω οχημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στα ανωτέρω οδικά τμήματα προς αποφυγή ταλαιπωρίας τους και δημιουργίας πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων και να ακολουθούν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων».

Όπως έχει ανακοινώσει από το Σάββατο η Τροχαία «για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων, με Απόφαση του Διευθυντή Τροχαίας Αττικής, από τις 18:00 του Σαββάτου, 04.02.2023, τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, κατά την κυκλοφορία τους στο σύνολο του οδικού δικτύου του Ν. Αττικής».

Από το απόγευμα του Σαββάτου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων:

Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη μέχρι τη χ/θ 57,300 (όρια Ν. Αττικής).

Καθ’ όλο το μήκος της Αττικής Οδού, της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού και της Περιφερειακής Αιγάλεω , καθώς και στο παράπλευρό αυτών οδικό δίκτυο.

, καθώς και στο παράπλευρό αυτών οδικό δίκτυο. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών από τη χ/θ 5,000 (πρατήριο καυσίμων REVOIL- πρώην CYCLON) έως τα όρια του Ν. Αττικής με το Ν. Βοιωτίας (χ/θ 30,000).

Κλειστοί δρόμοι στην Αττική - Κυκλοφορία μόνο με αλυσίδες

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την διακοπή κυκλοφορίας, σε δρόμους της Αττικής, λόγω της κακοκαιρίας:

15:09 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Λ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ”ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ” ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ.

14:23 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ Α/Κ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ.

13:45 ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η ΠΕΡ. ΟΔΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ν. ΜΑΚΡΗΣ (Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ Γ.Σ.Ν.Α. 414 ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ.

11:55 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΠΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ Λ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΠΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟ.

10:59 Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ Χ/Θ 5,000 (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ REVOIL – ΠΡΩΗΝ CYCLON) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Χ/Θ 30,000) ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ

09:28 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ – ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΛΟΗΣ (ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ) ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ – ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΥΡΤΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΦΙΔΝΕΣ, ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟ.

06:00 ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ, ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας στις 15:00 της Κυριακής:

