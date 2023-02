Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Λαικές αγορές: η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής

Τι αποφασίστηκε για τις λαϊκές αγορές, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει πολλές περιοχές του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικης:

«Με στόχο την προστασία των Πωλητών Λαϊκών Αγορών αλλά και των καταναλωτών και με αφορμή τις μετεωρολογικές προβλέψεις για ραγδαία επιδείνωση των καιρικών φαινομένων το επόμενο 24ωρο, με απόφαση της Περιφέρειας και κατόπιν σχετικής σύστασης από το Υπ. Πολιτικής Προστασίας, κλειστές θα είναι αύριο Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, οι Λαϊκές Αγορές σε όλους τους Δήμους της Αττικής.

Με νεότερη ανακοίνωση και αφού αξιολογηθούν τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα, θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών στην Αττική, την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου».

Σημείωνεται ότι την Δευτέρα, οι επιχειρήσεις σε πολλά προάστις της Αττικής θα παραμείνουν κλειστές, με απόφαση του Υπ. Ανάπτξης, ενώ υπάρχει απόφαση και για την τηλεργασία στο Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

