Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Δικαστήρια: Που θα είναι κλειστά για δύο ημέρες

Ποιά δικαστήρια και ποιές περιοχές αφορά η απόφαση του Κώστα Τσιάρα, λόγω του κύματος κακοκαιρίας και των έντονων φαινομένων.

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα αναστέλλεται λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για το χρονικό διάστημα της 6ης και 7ης Φεβρουαρίου 2023 η λειτουργία όλων των Δικαστηρίων:

της Περιφέρειας Αττικής (Αθηνών- Πειραιώς) και των Περιφερειακων Ενοτήτων Βοιωτίας (Θήβών- Λειβαδιάς) και Ευβοιας (Χαλκίδας) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Υπενθυμίζεται ότι τηλεργασία θα εφαρμοστεί την Δευτέρα στον Δημόσιο τομέα, όπως αποφασίστηκε, στο πλαίσιο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα». Παράλληλα, υπάρχει ισχυρή σύσταση για τηλεργασία σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όπου αυτό είναι εφικτό, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Ιωάννης Αρτοποιός σε έκτακτη ενημέρωση για την κακοκαιρία. Σημειώνεται ότι λόγω της κακοκαιρίας, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αποφάσισε σε ολόκληρη τη βόρεια και βορειοανατολική Αττική, συμπεριλαμβανόμενων των βορείων προαστίων της Αθήνας, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023, λόγω των ισχυρών χιονοπτώσεων.