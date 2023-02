Υγεία - Περιβάλλον

Νεκρό βρέφος 5,5 μηνών - Δωρεά οργάνων από τους γονείς του

Παρά τη συντριβή τους, οι γονείς του νεογέννητου, πήραν τη γενναία απόφαση.

Κοριτσάκι 5,5 μηνών κατέληξε μετά από νοσηλεία του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας και οι γονείς του προχωρούν σε δωρεά των οργάνων του.

Το μωρό νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Παίδων του Ρίου , με κορονοϊό, μικροβιακή λοίμωξη και εγκεφαλική αιμορραγία.Οι γονείς του άτυχου κοριτσιού, πήραν τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανα του παιδιού τους, δίνοντας τη σχετική άδεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πιθανότατα, το ήπαρ του κοριτσιού προορίζεται για την Ουγγαρία και οι νεφροί του για την Ολλανδία.

Η διαδικασία και τα τεστ που απαιτούνται, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: tempo24.news

