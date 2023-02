Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Χιόνια και προβλήματα την Κυριακή - “Λουκέτα” την Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιδείνωση των φαινομένων το βράδυ της Κυριακής. Που διακόπηκε η κυκλοφορία, που απαιτούνται αλυσίδες. Τι θα ισχύσει την Δευτέρα για σχολεία, μαγαζιά, Δημόσιο, ιδιωτικούς υπαλλήλους, δικαστήρια, λαϊκές αγορές.

Συνεχίζεται η επέλαση της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα" στην Αττική, με τα φαινόμενα να εντείνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις τις επόμενες ώρες στην Αττική.

Προβλήματα υπάρχουν στην κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλούς δρόμους και της Αττικής από την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» που πλήττει με χιονοπτώσεις μεγάλο μέρος της Ελλάδας, ενώ για τις θαλάσσιες συγκοινωνίες, έχει εκδοθεί απαγορευτικό απόπλου.

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων η Τροχαία Αττικής προχώρησε στη διακοπή της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Πάρνηθας από το ύψος της ταβέρνας με την επωνυμία «Αρχοντικό» στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πάρνηθα.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Αστυνομία αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας από την γέφυρα Καλυφτάκη μέχρι και τον κόμβο των Οινοφύτων.

Παράλληλα διεκόπη η κυκλοφορία στη Σαλαμίνα στην οδό Πυλοστόμου από το ύψος της συμβολής της με την οδό Σελίνια έως και την περιοχή Κακή Βίγλα.

Επιπρόσθετα σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, από τη 121,250 χ/θ έως 261,280 χ/θ ,στο ρεύμα προς Αθήνα και από τη 56,728 χ/θ έως 121,250 χ/θ ,στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας και προς τον σκοπό αποφυγής πρόκλησης κυκλοφοριακών προβλημάτων λόγω εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, από την 14:10΄ ώρα σήμερα 05.02.2023 δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, ως ακολούθως

Από τη 121,250 χ/θ έως 261,280 χ/θ ,στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα και

από τη 56,728 χ/θ έως 121,250 χ/θ ,στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων/μέσων :

από Χαλκίδα προς Π.Α.Θ.Ε. και ειδικότερα από τη 2η χ.θ. της περιφερειακής οδού από Χαλκίδα προς ε.ο. Σχηματαρίου-Χαλκίδας/ αυτοκινητόδρομο Α-11 (Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας)

από Δ.Ε. Αυλίδος προς Π.Α.Θ.Ε., μέσω της ε.ο. Σχηματαρίου-Χαλκίδας/ αυτοκινητόδρομος Α-11

από Χαλκίδα προς Π.Α.Θ.Ε. και ειδικότερα από την 1η χ.θ. της Π.Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών (διασταύρωση Δροσιάς )

από Δ.Ε. Αυλίδος προς Π.Α.Θ.Ε., μέσω της Π.Ε.Ο. Χαλκίδας-Θηβών

στη Νέα Εθνική Οδός Σχηματαρίου Χαλκίδας από 0,000χ/θ έως 11,000χ/θ."

Από το απόγευμα του Σαββάτου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων:

Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη μέχρι τη χ/θ 57,300 (όρια Ν. Αττικής).

Καθ’ όλο το μήκος της Αττικής Οδού, της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού και της Περιφερειακής Αιγάλεω , καθώς και στο παράπλευρό αυτών οδικό δίκτυο.

, καθώς και στο παράπλευρό αυτών οδικό δίκτυο. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών από τη χ/θ 5,000 (πρατήριο καυσίμων REVOIL- πρώην CYCLON) έως τα όρια του Ν. Αττικής με το Ν. Βοιωτίας (χ/θ 30,000).

Τηλεργασία αύριο για το Δημόσιο

Τηλεργασία θα εφαρμοστεί την Δευτέρα στον Δημόσιο τομέα, όπως αποφασίστηκε, στο πλαίσιο της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την εξέλιξη της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα».

Παράλληλα, υπάρχει ισχυρή σύσταση για τηλεργασία σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όπου αυτό είναι εφικτό, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Ιωάννης Αρτοποιός σε έκτακτη ενημέρωση για την κακοκαιρία.

Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Τσιάρα αναστέλλεται λόγω των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για το χρονικό διάστημα της 6ης και 7ης Φεβρουαρίου 2023 η λειτουργία όλων των Δικαστηρίων της Περιφέρειας Αττικής (Αθηνών- Πειραιώς) και των Περιφερειακων Ενοτήτων Βοιωτίας (Θήβών- Λειβαδιάς) και Ευβοιας (Χαλκίδας) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος.

Κλειστά σχολεία, καταστήματα τη Δευτέρα - Δε θα γίνουν λαϊκές αγορές

Κλειστά θα είναι αύριο Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής.

Κλειστοί θα είναι και όλοι οι παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της Αττικής, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των Δημάρχων των οποίων είναι αρμοδιότητα τους.

Παράλληλα, κλειστά θα μείνουν την Δευτέρα και τα μαγαιζιά σε πολλές περιοχές της Αττικής, ενώ απαγορέυονται στις εν λόγω περιοχές το απογευμα και οι υπηρεσίες delivery και κούριερ.

Κλειστές θα είναι αύριο Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και οι Λαϊκές Αγορές σε όλους τους Δήμους της Αττικής.

Σε επιφυλακή ο ΔΕΔΔΗΕ με πρόσθετες δυνάμεις





Σε επιφυλακή με αυξημένες δυνάμεις για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ηλεκτροδότησης εξαιτίας της κακοκαιρίας βρίσκεται ο ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, στις περιοχές που αναμένεται να πληγούν περισσότερο από την «Μπάρμπαρα», δηλαδή την Αττική και την Εύβοια έχουν εξασφαλιστεί πρόσθετα συνεργεία και εξοπλισμός. Συγκεκριμένα στην Εύβοια το διαθέσιμο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενων εργολάβων είναι περισσότερα από 150 άτομα και στην Αττική περισσότερα από 800 άτομα με εξοπλισμό που περιλαμβάνει ειδικά μηχανήματα έργου,snowtrack, γεννήτριες κλπ. Επιπλέον είναι σε επιφυλακή εξειδικευμένα συνεργεία κλαδεμάτων για περιπτώσεις πτώσης δέντρων στο Δίκτυο. Διαβάστε ακόμη: Κακοκαιρία “Μπαρμπαρα” – Τρένα: Ακυρώσεις και αλλαγές στα δρομολόγια Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Κυριακή: πυκνή χιονόπτωση και “βουτιά” της θερμοκρασίας Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Αρτοποιός για Πάρνηθα: Κλειστός ο δρόμος, οι πολίτες να είναι συνεργάσιμοι Επιδείνωση τις επόμενες ώρες Χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρός παγετός, θυελλώδεις άνεμοι και κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ώρες. Πιο αναλυτικά σύμφωνα με νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων xιονοπτώσεις θα σημειωθούν: 1) Την Κυριακή (05/02/2023) α. Στα νησιά του βορείου Αιγαίου, τη Χαλκιδική και τη Θράκη. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες στη Χαλκιδική και τη Θράκη θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη ύφεση. β. Στις Σποράδες, στη Θεσσαλία (ιδιαίτερα στην ανατολική Μαγνησία), στην Εύβοια και στην ανατολική Στερεά. Οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά περιόδους πυκνές και θα σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. γ. Από το απόγευμα στις Κυκλάδες (κυρίως στα ορεινά) καθώς και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης όπου θα είναι κατά περιόδους πυκνές. δ. Καταιγίδες χιονιού θα εκδηλώνονται στις ανατολικές θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. ε. Ειδικά για την Αττική πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, εντός του αστικού ιστού. Οι χιονοπτώσεις θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη ύφεση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνές.

Ειδήσεις σήμερα:

Super League: το ντέρμπι ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και τα κρίσιμα ματς της Κυριακής

Τουρκία - ISIS: Οι συλλήψεις και οι απειλές κατά ξένων πολιτών

Νεκρό βρέφος 5,5 μηνών - Δωρεά οργάνων από τους γονείς του