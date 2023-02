Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” – Τρένα: Ακυρώσεις και αλλαγές στα δρομολόγια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχής είναι η ενημέρωση για τις αλλαγές που γίνονται στα δρομολόγια των τρένων και του Προαστιακού.

Τροποποιήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια προκάλεσε η κακοκαιρία «Barbara», που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Μέσω Twitter και ανακοινώσεων, η Hellenic Train ενημερώνει διαρκώς για τις αλλαγές.

Μέχρι το απόγευμα της Κυριακής:

«Κατόπιν ενημέρωσης από την Πολιτική Προστασία για σοβαρή επιδείνωση των καιρικών φαινομένων, και σε συνεννόηση με τον Διαχειριστή Υποδομής, καταργούνται οι αμαξοστοιχίες 62 & 63 στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη».

Η αμαξοστοιχία με αριθμό IC 58 (Αθήνα - Θεσσαλονίκη) και ώρα αναχώρησης 15:22 αναχώρησε με 55 λεπτά καθυστέρηση.

Οι αμαξοστοιχίες 3800-3801 που εκτελούν την τουριστική διαδρομή του Πηλίου, ακυρώνονται με απόφαση του ΟΣΕ, εξαιτίας της χιονόπτωσης.

Οι επιβάτες όλων των δρομολογίων της γραμμής Αθήνα – Χαλκίδα, στους σταθμούς μεταξύ Σκα – Αφιδνών, θα εξυπηρετούνται από τις αποβάθρες της γραμμής με κατεύθυνση προς Αθήνα.

Το δρομολόγιο με αριθμό 1520 (Αθήνα - Λειανοκλάδι) με ώρα αναχώρησης 17:58 δε θα πραγματοποιηθεί στο τμήμα Τιθορέα – Γοργοπόταμος λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών.

Αύριο, Δευτέρα 06/02/2023, το δρομολόγιο με αριθμό 1521 (Λειανοκλάδι - Αθήνα) και ώρα αναχώρησης 05:57 δε θα πραγματοποιήσει σταθμεύσεις στους σταθμούς Γοργοπόταμος, Μπράλος, Λιλαία και Αμφίκλεια λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών.

Λόγω καθυστέρησης της αμαξ. IC56, οι επιβάτες της διαδρομή Παλαιοφαρσαλος-Καλαμπακα θα εξυπηρετηθούν με λεωφορείο.

Επίσης,η αμαξοστοιχία 1520(Αθήνα - Λειανοκλαδι ) με απόφαση του ΟΣΕ, θα δρομολογηθεί από την νέα γραμμή.Οι σταθμοί Αμφίκλεια, Λιλαια και Μπραλος δεν θα εξυπηρετηθούν. Λόγω μέτρων της αστυνομίας, το δρομολόγιο του λεωφορείου C522 ( Οινόη - Τιθορέα ) καταργείται.