Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Εγκλωβισμένοι μαθητές στην Εθνική Οδό

Λεωφορεία εγκλωβίστηκαν στην Εθνική Οδό, με μαθητές να βρίσκονται ανάμεσά τους.

Δεκάδες λεωφορεία ακινητοποιήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής σε διάφορα σημεία της εθνικής οδού γύρω από τη Λαμία, λόγω της κακοκαιρίας. Τα λεωφορεία με επιβάτες προς την Αθήνα και ακινητοποιήθηκαν από τις από τις 3:00 το μεσημέρι και μέχρι τις 18:00 παρέμειναν σε διάφορα μοτέλ.

Εκατοντάδες επιβάτες διαμαρτύρονται και θέλουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους, ενώ μεταξύ των εγκλωβισμένων επιβατών είναι και λεωφορεία τα οποία μεταφέρουν μαθητές προς την Αθήνα.

Λίγο μετά τις 18:00, η Αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας εδωσε το πράσινο φως στα λεωφορεία, να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς Αθήνα.

Παράλληλα έπαυσαν να ισχύουν και τα μέτρα ακινητοποίησης των λεωφορείων που είχαν ληφθεί το μεσημέρι και έτσι μετά τα ΙΧ και τα λεωφορεία, τουριστικά και συγκοινωνίας, ταξιδεύουν απρόσκοπτα προς την Αθήνα.

Σο εθνικό δίκτυο ισχύει η απαγόρευση κυκλοφορίας μεγάλων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων.

Να σημειωθεί ότι λίγο μετά τις 5 μ.μ. δόθηκε εντολή από την αστυνομική Διεύθυνση Φθιώτιδας τα ΙΧ αυτοκίνητα που ήταν εγκλωβισμένα από τη Λαμία μέχρι το Κάστρο να προωθηθούν για να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην Εθνική οδό.

