Κακοκαιρία Μπάρμπαρα – ΔΕΔΔΗΕ: Πού υπάρχουν διακοπές ρεύματος

Πού επηρεάστηκε η ηλεκτροδότηση και πού συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα.

Ο ΔΕΔΔΗΕ με αφορμή τη σφοδρή κακοκαιρία «Μπάρμπαρα», που επελαύνει στη χώρα, από το πρωί της Κυριακής 5 Φεβρουαρίου 2023, ανακοινώνει ότι από την πρώτη στιγμή έθεσε σε ετοιμότητα το σύνολο του μηχανισμού του. Το προσωπικό βρίσκεται, και θα συνεχίσει να βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση, για να παρέμβει άμεσα στα σημεία που έχουν πληγεί και αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης

Κατά τη διάρκεια της ημέρας η κακοκαιρία επηρέασε την ηλεκτροδότηση στην Αττική σε τμήματα των περιοχών: στην Ιπποκράτειο Πολιτεία, τις Αφίδνες, το Διόνυσο, τη Δροσιά, το Γραμματικό και τμήμα του οικισμού στο Βαρνάβα. Στην Εύβοια στις κοινότητες Σέτας, Φύλλων και Αφρατίου, καθώς και σε 8 οικισμούς στα ορεινά των Ψαχνών. Τέλος στις Σποράδες σε τμήματα της Σκιάθου, Σκοπέλου και Αλοννήσου.

Από τις συνολικά 30 βλάβες σε γραμμές Μέσης Τάσεις που σημειώθηκαν από το πρωί, έχουν αποκατασταθεί οι 22, και αυτή τη στιγμή τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ συνεχίζουν τις εργασίες για την αποκατάσταση 8 γραμμών Μέσης Τάσης που επηρεάζουν τις εξής περιοχές της Αττικής: Γραμματικό, Καλέντζι, Μαραθώνα, Μέγαρα, Βίλια, Οινόη και Ασπρόπυργο, τις περιοχές Διρφύων και Νηλέως στην Εύβοια, μικρό τμήμα στην Σκόπελο στις Σποράδες και περιοχή Λακέρειας στη Λάρισα.

Σημειώνεται ότι στην Αττική είναι σε ετοιμότητα και επιχειρούν περισσότεροι από 800 τεχνικοί (ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενοι εργολάβοι) και στην Εύβοια περισσότεροι από 150 τεχνικοί (προσωπικό ΔΕΔΔΗΕ και συνεργαζόμενοι εργολάβοι), με όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτούν οι συνθήκες, όπως: ειδικά μηχανήματα έργου, snowtracks, γεννήτριες κ.λπ., ενώ, εξειδικευμένα συνεργεία κλαδεμάτων είναι σε επιφυλακή για τυχόν πτώσεις δέντρων στο Δίκτυο.