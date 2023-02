Αθλητικά

Παναθηναϊκός: επιστροφή στις νίκες για τους “πράσινους”

Έπειτα από δύο σερί ήττες o Παναθηναϊκός ξαναπάτησε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της SuperLeague.

Με μία άκρως «επαγγελματική» νίκη ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-0 της Λαμίας στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής, επέστρεψε στα «τρίποντα» έπειτα από δύο σερί ήττες και ξαναπάτησε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας έναν αγώνα περισσότερο απ’ την ΑΕΚ, με δεδομένο ότι το δικό της παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι οδηγήθηκε σε αναβολή. Ο Λάζλο Κλεϊνχέισλερ έκανε το 1-0 στο 14’, ανοίγοντας... λογαριασμό με τους «πράσινους» κι ο Σπόραρ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων «κλείδωσε» τη νίκη για τον Παναθηναϊκό. Δοκάρι ο Πούχατς στο 67’ για τον Παναθηναϊκό, με δέκα παίκτες ολοκλήρωσε τον αγώνα η ομάδα της Φθιώτιδας μετά τη απευθείας αποβολή του Στάνκο στο 66’.

Η Λαμία έχασε την πρώτη ευκαιρία στον αγώνα, όταν στο 13’ ο Ρόμανιτς ταλαιπώρησε τον Βαγιαννίδη από τα δεξιά κι έβγαλε σε θέση βολής τον Βέργο, ο οποίος σούταρε από πλάγια αριστερά, αλλά ο Μπρινιόλι μπλόκαρε σταθερά.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (14’) ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ. Ο Βαγιαννίδης έκανε ωραία κίνηση από τα δεξιά, έβγαλε κάθετα στον Ιωαννίδη που «ζάλισε» τον Κορνέζο κι «έσπασε» την μπάλα προς τα αριστερά προς τον Κλεϊνχέισλερ, ο οποίος δεν λάθεψε από μακριά για το «πράσινο» 1-0. Στο 25’ από το κόρνερ του Μπερνάρ, ο Ιωαννίδης έκανε κίνηση στο πρώτο δοκάρι και πλάσαρε με τη μία, όμως η μπάλα πέρασε απ’ την εξωτερικό πλευρά των δικτύων.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έριξαν την έντασή τους μετά το ημίωρο, με τη Λαμία να γίνεται ξανά απειλητική στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, όταν σε κόντρα επίθεση, ο Ρόμανιτς επιχείρησε μία πολύ πονηρή σέντρα-σουτ, αλλά ο Μπρινιόλι ήταν σε ετοιμότητα κι απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Οι «πράσινοι» πλησίασαν στο γκολ στο 49’ όταν από την εξαιρετική σέντρα του Βαγιαννίδη, ο Ιωαννίδης δεν βρήκε καλά την μπάλα κι έκανε κάκιστο τελείωμα άουτ. Στο 50’ η Λαμία έχασε τη δική της μεγάλη, όταν από κόρνερ του Ρόμανιτς ο Βέργος έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Μπρινιόλι έδιωξε εντυπωσιακά με τα πόδια σε νέο κόρνερ. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να είναι απειλητικοί και στο 58’ προσέγγισαν ξανά την περιοχή του Παναθηναϊκού, όμως το πλασέ του Βέργου έφυγε πάνω από τα δοκάρια.

Στο 66’ η Λαμία έμεινε με δέκα παίκτες, έπειτα από ένα πολύ σκληρό μαρκάρισμα του Στάνκο που σήκωσε το πόδι με τις τάπες και βρήκε τον Τσέριν. Ο διαιτητής Καραντώνης που έδειξε πρώτα κίτρινη, ειδοποιήθηκε απ’ τον VAR Τσαγκαράκη, έκανε on field review κι έδειξε την κόκκινη στο Αμερικανό χαφ της ομάδας της Φθιώτιδας.

Στο 67’ ο Πούχατς εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που κέρδισε ο Τσέριν, με την μπάλα να τραντάζει με δύναμη το οριζόντιο δοκάρι. Στην εξέλιξη της φάσης ο Πολωνός έκανε νέο σουτ που απέκρουσε ο Σαράνοφ, ενώ από το νέο γύρισμα του Μαντσίνι προς την περιοχή, ο Μπερνάρ πλάσαρε άουτ.

Η πίεση του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε με τον Ιωαννίδη να πατάει περιοχή στο 71’ έπειτα από το ένα-δύο με τον Τσέριν, όμως ο Σαράνοφ απέκρουσε, ενώ στο 79’ μετά από κόρνερ του Μπερνάρ, ο Τσέριν σούταρε με τη μία, αλλά ο Σαράνοφ μπλόκαρε σταθερά.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό (80’) ο Μπερνάρ έκανε ατομική ενέργεια και σέρβιρε προς τον Βαγιαννίδη, ο οποίος δοκίμασε να πλασάρει με τη μία, αλλά η προσπάθειά του πέρασε λίγο άουτ.

Στο 88’ το ωραίο σουτ του Τσέριν από καλό συνδυασμό των «πράσινων» πέρασε λίγο άουτ, για να «σφραγίσει» εντέλει τη νίκη του Παναθηναϊκού ο Σπόραρ στο 90’+2’. Ο Σλοβένος δεν μπόρεσε να βρει αρχικά την μπάλα στη σέντρα-σουτ του Παλάσιος, ο Μπερνάρ τη «γύρισε» από το... μάτι της βελόνας κι ο πεσμένος Σπόραρ την έσπρωξε με το κεφάλι στα δίχτυα διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Διαιτητής: Δημήτρης Καραντώνης (Ημαθίας)

Κίτρινες: Σάρλια – Σιμόν, Κορνέζος.

Αποβολές: 66’ Στάνκο (απευθείας αποβολή)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Μπρινιόλι, Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Σάρλια, Πούχατς, Ρουμπέν, Τσέριν, Μαντσίνι (82’ Τσόκαϊ), Μπερνάρ, Κλεϊνχέισλερ (60’ Παλάσιος), Ιωαννίδης (81’ Σπόραρ).

ΛΑΜΙΑ (Σάββας Παντελίδης): Σαράνοφ, Σιμόν, Κορνέζος, Παούλεβατς, Αμπαντά, Στάνκο, Τζανδάρης (62’ Σλίβκα), Βασιλαντωνόπουλος (62’ Τσιλούλης), Μαρτίνεθ (68’ Νούνιες), Ρόμανιτς (82’ Τόσιτς), Βέργος (82’ Μανούσος).

