Κόσμος

Πάπας Φραγκίσκος: “αμαρτία και αδικία” οι νόμοι που ποινικοποιούν την ομοφυλοφιλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Θεός αγαπά και προστατεύει τους ανθρώπους που αισθάνονται έλξη για το ίδιο φύλο, είπε μεταξύ άλλων ο Πάπας Φραγκίσκος.

Ο πάπας Φραγκίσκος δήλωσε σήμερα ότι οι νόμοι με τους οποίους διώκονται ποινικά τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ συνιστούν «αμαρτία και αδικία» επειδή ο Θεός αγαπά και προστατεύει τους ανθρώπους που αισθάνονται έλξη για το ίδιο φύλο.

Ο ποντίφικας έκανε τη δήλωση αυτή απαντώντας στην ερώτηση ενός δημοσιογράφου μέσα στο αεροπλάνο με το οποίο επιστρέφει στο Βατικανό μετά την περιοδεία του στην Αφρική. Την άποψή του χαιρέτισαν, δηλώνοντας ότι τη συμμερίζονται, ο επικεφαλής της Αγγλικανικής Εκκλησίας, Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι Τζάστιν Ουέλμπι και ο επικεφαλής της Γενικής Συνόδου της Εκκλησίας της Σκωτίας Ίαν Γκρίνσιλντς που τον συνόδευαν στο ταξίδι του στο Νότιο Σουδάν.

«Η ποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε», συνέχισε ο πάπας. Επικαλέστηκε στη συνέχεια κάποια στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία 50 χώρες εφαρμόζουν ποινικούς νόμους κατά της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ «με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» και στη νομοθεσία περίπου άλλων δέκα προβλέπεται ακόμη και η θανατική ποινή για τα άτομα αυτά.

Με βάση στοιχεία της ILGA World (Διεθνής Ομοσπονδία ΛΟΑΤΚΙ+), 66 χώρες μέλη του ΟΗΕ εξακολουθούν να ποινικοποιούν τις συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Σε πολλές χώρες όπου η ομοφυλοφιλία είναι παράνομη, μπορεί να επιβληθεί ως τιμωρία η θανατική ποινή.

«Αυτό δεν είναι σωστό. Οι άνθρωποι με ομοφυλοφιλικές τάσεις είναι παιδιά του Θεού. Ο Θεός τους αγαπά. Ο Θεός τους προστατεύει… το να καταδικάζεις ένα πρόσωπο κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι αμαρτία. Η ποινικοποίηση ανθρώπων με ομοφυλοφιλικές τάσεις είναι αδικία», συνέχισε ο πάπας. Υπενθύμισε ότι στην Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησία, μόνο οι ομοφυλοφιλικές πράξεις θεωρούνται αμαρτία και όχι η έλξη για τα άτομα του ίδιου φύλου. Πρόσθεσε επίσης ότι τα μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+ δεν πρέπει να περιθωριοποιούνται.

Ο Φραγκίσκος ανέφερε επίσης τη διάσημη πλέον ρήση του, λίγο μετά την εκλογή του το 2013, ότι δεν μπορεί να κρίνει τους ανθρώπους που αισθάνονται έλξη για το ίδιο φύλο και αναζητούν τον Θεό. Υπενθύμισε εξάλλου πως σε μια επίσκεψή του στην Ιρλανδία το 2018 είπε ότι οι γονείς δεν πρέπει να αποκηρύσσουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιά τους αλλά να τα κρατούν σε μια αγαπημένη οικογένεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Λέρος - Ναυάγιο: νεκρά παιδιά και μια γυναίκα

Τουρκία - ISIS: Οι συλλήψεις και οι απειλές κατά ξένων πολιτών

Νεκρό βρέφος 5,5 μηνών - Δωρεά οργάνων από τους γονείς του