Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Βίλια: επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Πυροσβεστική βρίσκεται στο σημείο για τον απεγκλωβισμό των ατόμων.

(εικόνα αρχείου)

Συνεχίζονται τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από την κακοκαιρία "Μπάρμπαρα" στη χώρα, με την επέλασή της στην Αττική να έχει προκαλέσει εγκλωβισμούς σε αυτοκίνητα.

Πιο συγκεκριμένα, σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τεσσάρων ατόμων στα Βίλια λόγω της κακοκαιρίας «Μπάρμπαρα».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από την Πυροσβεστική, τα τέσσερα άτομα ενημέρωσαν πως ήταν εγκλωβισμένα στα αυτοκίνητά τους.

Σημειώνεται πως είναι καλά στην υγεία τους και η Πυροσβεστική έχει μεταβεί στο σημείο.