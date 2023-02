Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” – ΓΓΠΠ: Νέα επιδείνωση του καιρού και σύσταση στους εργαζόμενους

Νέα έκτακτη σύσκεψη διενεργήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Τα μέτρα και οι συστάσεις.

Ολοκληρώθηκε νέα συντονιστική σύσκεψη υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυλιανίδη, για να αξιολογηθούν τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα και να επικαιροποιηθούν οι οδηγίες προς τους αρμόδιους φορείς για αντιμετώπιση της κακοκαιρίας «ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ» που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας.

Στη σύσκεψη μετείχαν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριος Οικονόμου, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς και ο Υπαρχηγός, Αντιστράτηγος Μάριος Αποστολίδης, ο Επιτελάρχης, Αντιστράτηγος Χρήστος Λάμπρης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Σκούμας, ο Προϊστάμενος Κλάδου Τάξης/ΑΕΑ, Υποστράτηγος Γεώργιος Μιχαλόπουλος, ο Προϊστάμενος Επιτελείου/ΑΕΑ, Αντιστράτηγος Ελευθέριος Γκαρίλας, ο Διευθυντής Τροχαίας Αττικής Ταξίαρχος Χρήστος Παπαφιλίππου, ο Διοικητής ΕΣΚΕΔΙΚ, Υποστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Διευθυντής Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Αλεξανδρής, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και η επιστημονική ομάδα μετεωρολόγων.

Με βάση τα νέα μετεωρολογικά δεδομένα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η κακοκαιρία συνεχίζεται και παρά, την κατά τόπους πρόσκαιρη ύφεση, τις επόμενες ώρες αναμένεται τα φαινόμενα να ενταθούν. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας, και τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, αναμένεται έξαρση των φαινομένων με ισχυρές χιονοπτώσεις, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και παγετός.





Πέραν της ανακοίνωσης με σύσταση για εφαρμογή τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα που εξέδωσε το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, απευθύνεται ισχυρή σύσταση να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζόμενους των οποίων απαιτείται η φυσική παρουσία, να προσέλθουν στις εργασίες τους μετά τις δέκα το πρωί.

Επίσης, για αύριο Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου, έχουν ήδη εκδοθεί σχετικές ανακοινώσεις, από τα αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών καθώς και από τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας για τις περιοχές όπου:

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το ΕΣΚΕΔΙΚ συντονίζουν την εφαρμογή του σχεδίου δράσης και του Σχεδίου «Βορέας 2» που αφορά στη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού. Όλες οι δυνάμεις θα παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα και επαγρύπνηση καθ όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Επαναλαμβάνεται η αυστηρή σύσταση στους πολίτες για δραστική μείωση των μετακινήσεών τους στις απολύτως αναγκαίες και για να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΠΠ.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο να μετακινηθούμε, προτού ξεκινήσουμε, ενημερωνόμαστε:

για την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου από την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας και

για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες από την ιστοσελίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Υπογραμμίζεται ξανά ότι είναι υποχρεωτικός ο εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικά μέσα. Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει να πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε σήμερα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) και τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία οι ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια Ευρώπη έχουν ήδη φτάσει στη χώρα μας και προκαλούν κακοκαιρία με το όνομα ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ (BARBARA). Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο ισχυρός παγετός, οι κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις σε περιοχές της ανατολικής Ελλάδας καθώς και οι θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά:

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν

1) Την Κυριακή (05/02/2023)

α. Στα νησιά του βορείου Αιγαίου, τη Χαλκιδική και τη Θράκη. Τα φαινόμενα από τις μεσημβρινές ώρες στη Χαλκιδική και τη Θράκη θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη ύφεση.

β. Στις Σποράδες, στη Θεσσαλία (ιδιαίτερα στην ανατολική Μαγνησία), στην Εύβοια και στην ανατολική Στερεά. Οι χιονοπτώσεις θα είναι κατά περιόδους πυκνές και θα σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

γ. Από το απόγευμα στις Κυκλάδες (κυρίως στα ορεινά) καθώς και σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης όπου θα είναι κατά περιόδους πυκνές.

δ. Καταιγίδες χιονιού θα εκδηλώνονται στις ανατολικές θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές.

ε. Ειδικά για την Αττική πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο, εντός του αστικού ιστού. Οι χιονοπτώσεις θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη ύφεση κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι πυκνές.

2) Τη Δευτέρα (06/02/2023) κατά περιόδους πυκνές χιονοπτώσεις θα εξακολουθήσουν να σημειώνονται στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

3) Την Τρίτη (07/02/2023) οι χιονοπτώσεις αναμένεται να συνεχιστούν στην ανατολική Ελλάδα από τη Θεσσαλία και νοτιότερα (προσήνεμες περιοχές) καθώς επίσης και στις Κυκλάδες και την Κρήτη, με μικρότερη όμως ένταση.

Χαμηλές θερμοκρασίες

Βαθμιαία πτώση της θερμοκρασίας προβλέπεται από βορρά προς νότο της τάξεως των 8 με 10 βαθμών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επικράτηση ισχυρού παγετού κυρίως στα ηπειρωτικά, ο οποίος θα είναι κατά τόπους στα κεντρικά και βόρεια ολικός (καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας αρνητικές θερμοκρασίες).

Θυελλώδεις Άνεμοι

Βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στα πελάγη, οι οποίοι από το απόγευμα της Κυριακής στο Ιόνιο και από την Τρίτη (07/02/2023) στο Αιγαίο, σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Για την εξέλιξη των έκτακτων καιρικών φαινομένων οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται καθημερινά από τα τακτικά δελτία καιρού της ΕΜΥ και στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.emy.gr.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

: Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Επίσης, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

