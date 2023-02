Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου

Έως και τα 9 μποφόρ φτάνει η ισχύς των ανέμων κατά τόπους στα πελάγη.

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, ενώ οι άνεμοι σύμφωνα με την ΕΜΥ, φθάνουν κατά τόπους στα πελάγη τα 9 μποφόρ.

Κλειστές είναι οι γραμμές Αλεξανδρούπολη-Σαμοθράκη, Καβάλα-Πρίνου Θάσου, Βόλος-Σποράδες,Αρκίτσα-Αιδηψός και Αγ.Μαρίνα-Νέα Στύρα.

Καλό είναι όσοι πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για να ενημερώνονται για τις αλλαγές η τροποποιήσεις δρομολογίων.