Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Δημόσιο: τι ώρα θα “ανοίξει” τη Δευτέρα

Για ποιούς υπαλλήλους ισχύει. Τι θα γίνει με τα προγραμματισμένα ραντεβού.

Σύμφωνα με την τελεταία ενημέρωση, η έναρξη λειτουργίας στον δημόσιο τομέα στην περιφέρεια Αττικής, θα γίνει για τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου στις 10 το πρωί, λόγω της επέλασης της κακοκαιριας "Μπάρμπαρα" που πλήττει τον νομό.

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών:

"Σε συνέχεια της προηγούμενης ανακοίνωσης, σχετικά με τη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών ανακοινώνονται, ειδικά για την Περιφέρεια Αττικής, τα εξής:

Βάσει των καιρικών δεδομένων, όπως εξελίσσονται μέχρι στιγμής και για την ασφάλεια των υπαλλήλων εκείνων που δεν μπορούν να παράσχουν εργασία εξ αποστάσεως και δεν κάνουν χρήση άδειας, διευκρινίζεται ότι η έναρξη λειτουργίας των Δημοσίων υπηρεσιών και αντιστοίχως η προσέλευση των υπαλλήλων αυτών για τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου ορίζεται στις 10 το πρωί.

Προς αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, διευκρινίζεται ότι τυχόν ραντεβού με Δημόσιες υπηρεσίες που έχουν προγραμματιστεί πριν τις 10 π.μ., δεν θα πραγματοποιηθούν και οι δημόσιες υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο τους ενδιαφερομένους πολίτες σχετικά και να μεριμνήσουν άμεσα για τον επαναπρογραμματισμό νέου ραντεβού.

Τα ως άνω δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε εκείνους τους υπαλλήλους τα καθήκοντα των οποίων συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Για τους υπαλλήλους αυτούς, αρμόδιοι να παρέχουν οδηγίες για τον τρόπο παροχής εργασίας είναι οι επικεφαλής των υπηρεσιών αιχμής, στην οποία ανήκουν οργανικά, ιδίως αρμόδιος επικεφαλής των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, νοσηλευτικών ιδρυμάτων κλπ."

