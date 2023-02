Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Οι κλειστοί δρόμοι - Που απαιτούνται αλυσίδες

ανοιγοκλείνει η Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας. Τι ισχύει για κεντρικές λεωφόρους της Αττικής. Συνεχής ενημέρωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Αττικής και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλη την Ελλάδα.

Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων σε πολλούς δρόμους και της Αττικής και όλης της Ελλάδας συνεχίζει να προκαλεί η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» που πλήττει με χιονοπτώσεις μεγάλο μέρος της Ελλάδας..

Όπως έχει ανακοινώσει από το Σάββατο η Τροχαία θα πρέπει τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών που κινούνται εντός των ορίων της Αττικής ή πρόκειται να εισέλθουν εντός των ορίων της Αττικής, οφείλουν να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα.

Από το απόγευμα του Σαββάτου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία παντός είδους βαρέως οχήματος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, ανεξαρτήτως χρήσεως αντιολισθητικών αλυσίδων:

Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, στο τμήμα της από το ύψος του Α/Κ Καλυφτάκη μέχρι τη χ/θ 57,300 (όρια Ν. Αττικής).

Καθ’ όλο το μήκος της Αττικής Οδού, της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού και της Περιφερειακής Αιγάλεω, καθώς και στο παράπλευρό αυτών οδικό δίκτυο.

Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας Π.Ε.Ο. Ελευσίνας-Θηβών από τη χ/θ 5,000 (πρατήριο καυσίμων REVOIL- πρώην CYCLON) έως τα όρια του Ν. Αττικής με το Ν. Βοιωτίας (χ/θ 30,000).

Κλειστοί δρόμοι στην Αττική

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την διακοπή κυκλοφορίας, σε δρόμους της Αττικής, λόγω της κακοκαιρίας:

05:21 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Λ. ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΟΥΣΗ, ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ

05:00 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 261,280 Χ/Θ ΕΩΣ ΤΗΝ 56,728 Χ/Θ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

04:46 Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΕΓΑΡΩΝ – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΟΥΜΠΑ, ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ, ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ.

03:58 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ Α/Κ ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ Α/Κ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ Χ/Θ 52,000 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

01:59 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:

ΣΤΗ Λ.ΠΑΡΝΗΘΟΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ, ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΝΗΘΑ. ΣΤΗ Λ. ΦΥΛΗΣ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ, ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΧΑΣΙΑ.

05-02-2023

18:02 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΗΒΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Χ/Θ 5,000 (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ REVOIL – ΠΡΩΗΝ CYCLON) ΕΩΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Χ/Θ 30,000 ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.

17:33 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΥΛΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΣΕΛΙΝΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΚΗ ΒΙΓΛΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.

13:45 ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Η ΠΕΡ. ΟΔΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ-Ν. ΜΑΚΡΗΣ (Λ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ) ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ Γ.Σ.Ν.Α. 414 ΕΩΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ.

11:55 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, ΠΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ Λ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΠΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟ.

09:28 ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΤΑΤΟΪΟΥ – ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΧΛΟΗΣ (ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ) ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ, ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ – ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΥΡΤΑΙΟΥ ΣΤΙΣ ΑΦΙΔΝΕΣ, ΡΕΥΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΜΕΡΚΟΥΡΙΟ.

Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας στις 05:30 της Δευτέρας: