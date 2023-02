Κόσμος

Τουρκία - Σεισμός: Πολύνεκρη η δόνηση των 7,8 Ρίχτερ (εικόνες)

Δεκάδες είναι οι νεκροί στα όρια της Τουρκίας και ακόμη περισσότεροι στην Συρία, από τον σεισμό των 7,8 Ρίχτερ, που ταρακούνησε πολλές χώρες μέσα στην νύχτα.

Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 76 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 440 τραυματίστηκαν εξαιτίας του πολύ ισχυρού σεισμού ο οποίος έπληξε τις πρώτες πρωινές ώρες το νότιο και το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ακόμη, τουλάχιστον 111 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν κατέρρευσαν κτήρια εξαιτίας του ισχυρού σεισμού που έπληξε τα ξημερώματα τη βόρεια Συρία κι είχε επίκεντρο τη νότια Τουρκία, σύμφωνα τις αρχές και κρατικά ΜΜΕ.

«76 πολίτες μας έχασαν τη ζωή τους στα Άδανα, στην Αντιγιαμάν, στη Μαλάτια, στην Καχρανμαρμαράς, στην Γκαζιάντεπ, και 440 πολίτες τραυματίστηκαν στη Σανλιούρφα, στη Ντιγιάρμπακιρ, στα Άδανα, στην Αντιγιαμάν, στη Μαλάτια, στην Οσμάνιγε, στη Χατάι και στην Κιλίς», διευκρίνισε η AFAD.

Ο σεισμός των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που έπληξε την νότια Τουρκία, έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Συρία, όου επίσης υπάρχουν δεκάδες νεκροί. Το επίκεντρο του σιεσμού, που σημειώθηκε στις 04:17 τοπική ώρα (03:17 ώρα Ελλάδος), ήταν κοντά στα σύνορα Τουρκίας - Συρίας.

Ο απολογισμός των θυμάτων είναι ακόμη προσωρινός.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν κοντά στην πόλη Καχρανμαρμαράς.

Δεκάδες άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια κτηρίων που κατέρρευσαν εν μέρει ή ολοσχερώς.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο στη Σανλιούρφα, στη δική του πόλη κατέρρευσαν 16 κτήρια.

Αξιωματούχος των δυνάμεων ασφαλείας μίλησε για 17 κτήρια που κατέρρευσαν στην επαρχία Ντιγιάρμπακιρ, προσθέτοντας πως κάτοικοι έχουν παγιδευτεί στα συντρίμμια.

Horrifying video allegedly shows building collapse in Diyarbakir as a strong earthquake rocked central #Turkiye #Turkey pic.twitter.com/ppt8K3dUIc — Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) February 6, 2023

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Οσμάνιγε έκανε λόγο για 34 κτήρια που έχουν καταρρεύσει.

Ο επικεφαλής της Ερυθράς Ημισελήνου ανέφερε πως κινητοποιούνται πόροι για να προσφερθεί βοήθεια στους πληγέντες, κάνοντας λόγο για εκτεταμένες καταστροφές και καλώντας όσους βρίσκονται σε κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές να απομακρυνθούν αμέσως από αυτά εάν μπορούν.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού τόνισε ότι η προτεραιότητα είναι να προσφερθεί βοήθεια σε όσους έχουν παγιδευτεί και απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να μην χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα παρά μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη.

Εκατοντάδες νεκροί στην Συρία

Εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε βόρειους και δυτικούς τομείς της χώρας, ανέφερε η κρατική τηλεόραση, που απηύθυνε έκκληση σε κατοίκους που διαθέτουν αυτοκίνητα να βοηθήσουν στη διακομιδή τραυματιών σε νοσοκομεία.

Υγειονομικός αξιωματούχος στην επαρχία Χαλέπι, η οποία υπέστη το σκληρότερο χτύπημα, ανέφερε πως υπάρχουν ακόμη θύματα κάτω από τα συντρίμμια και ότι τα νοσοκομεία έχουν κατακλυστεί από τραυματίες.

Ο απολογισμός αυτός είναι ακόμη προσωρινός και υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Multiple apartment buildings have collapsed after a powerful earthquake in southern #Turkey pic.twitter.com/CoReNT4PIb — Koustuv ???? ?? (@srdmk01) February 6, 2023

Σε περιοχές ελεγχόμενες από τους αντάρτες, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, σκοτώθηκαν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι όταν κατέρρευσαν διάφορα κτίρια, δήλωσε πηγή προσκείμενη σε νοσοκομείο στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σωστικά συνεργεία πασχίζουν να βγάλουν παγιδευμένους από τα συντρίμμια κτιρίων κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, ιδίως στην Άζαζ και στη Αλ Μπαμπ, διαπίστωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην Ιντλίμπ (βόρεια), τα Λευκά Κράνη —οργάνωση που δρα στις περιοχές που ελέγχουν αντικαθεστωτικοί— ανέφεραν πως αναζητούν δεκάδες παγιδευμένους στα ερείπια.

Ο σεισμός καταγράφηκε σε απόσταση μερικών δεκάδων χιλιομέτρων από την πόλη Γκαζιάντεπ, σύμφωνα με το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) και είχε εσταικό βάθος 17,9 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Rescue teams pulling children from the under the rubble of #collapsed buildings in northwestern #Syria



At least 50 people killed, 500+ injured, 140+ buildings destroyed in southern Malatya province as 7.8 #earthquake hits #Turkiye.#deprem #DepremiOldu #Turkey pic.twitter.com/vKnEnG3N2k — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) February 6, 2023

Κατά την εκτίμηση της AFAD, της τουρκικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, ο σεισμός είχε μέγεθος 7,4 βαθμών.

Το γερμανικό κέντρο γεωλογικής έρευνας (GFZ) υπολόγισε από τη δική του πλευρά πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 7,9 βαθμών.

Ο σεισμός έγινε αισθητός ως τον Λίβανο και στην Κύπρο, μετέδωσαν ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου. Είχε μεγάλη διάρκεια, κράτησε σχεδόν ένα λεπτό, σύμφωνα με ανταποκριτή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Η σεισμικότητα στην Τουρκία είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο.

Στα τέλη Νοεμβρίου, σεισμός 6,1 βαθμών έπληξε το βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, προκαλώντας περίπου πενήντα τραυματισμούς και περιορισμένες υλικές ζημιές, κατά τις αρχές.

Η ίδια περιοχή δοκιμάστηκε τον Αύγουστο του 1999 από σεισμό 7,4 βαθμών ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων κάπου χιλίων στην Κωνσταντινούπολη.

Τον Ιανουάριο του 2020, σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών έπληξε τις επαρχίες Ελαζίγ και Μαλάτια, στοιχίζοντας τη ζωή σε 40 και πλέον ανθρώπους. Τον Οκτώβριο της ίδιας χρονιάς, σεισμός μεγέθους 7 βαθμών στοίχισε τη ζωή σε 114 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 1.000 και πλέον στα τουρκικά παράλια στο Αιγαίο.