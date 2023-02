Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - ΟΑΣΑ: Ποια δρομολόγια λεωφορείων και πότε θα εκτελεστούν

Τι αναφέρει στον ΑΝΤ1 ο Οργανωτικός Γραμματέας των εργαζόμενων στον ΟΑΣΑ και τι θα γίνει σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, για την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε στις 06:45 της Δευτέρας ο Φώτης Νικολακόπουλος, Οργανωτικός Γραμματέας ΟΑΣΑ, σχετικά με την κακοκαιρία «Μπάρμπαρα» και την εξυπηρέτηση των πολιτών από τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ.

Όπως είπε ο κ. Νικολακόπουλος, «δεν έχει φύγει κανένα λεωφορείο από τα 6 αμαξοστάσια του ΟΑΣΑ και των τρόλεϊ. Δεν έχει βγει στον δρόμο κανένα όχημα, σύμφωνα με τις εντολές των εποπτών που έχουν εικόνα του οδικού δικτύου».

«Οι εργαζόμενοι είμαστε στα αμαξοστάσια και περιμένουμε εντολές», είπε ο κ. Νικολακόπουλος, λέγοντας πως τις προηγούμενες ώρες ίσως γίνονταν κάποια νυχτερινά δρομολόγια, ωστόσο και αυτά τα οχήματα αποσύρονται στα αμαξοστάσια.

Όπως επεσήμανε, «ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας και προϊόντος του χρόνου κάποιες περιοχές πχ. στο κέντρο της Αθήνας μπορεί να εξυπηρετηθούν. Θα υπάρξουν ανακοινώσεις και θα υπάρχει και σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ».

Σημείωνεται πως λόγω της κακοκαιρίας υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας σε πολλούς δρόμους, ενώ σε άλλους η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες ή χιονοκουβέρτες.

Νεότερη ανακοίνωση του ΟΑΣΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΑΣΑ, το πρωί της Δευτέρας, «Με γνώμονα την ασφάλεια του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει ότι σήμερα Δευτέρα 06/02/2023 τα δρομολόγια στις λεωφορειακές γραμμές θα ξεκινήσουν να εκτελούνται σταδιακά μετά τις 06.30 το πρωί, εκτός από τις παρακάτω γραμμές των όποιων η έναρξη θα καθυστερήσει λόγω των καιρικών φαινομένων και του παγετού που σημειώνεται σε ορισμένες περιοχές.

Λεωφορειακές Γραμμές

301-301Β

304-305

306

307

308

314

319

324

326

535

535Α

861

861Β

749, 723

537

862

712, 709, 805

036

235

203

214

242

204

250

301,301Β

302

402

211

410

409

411

416

421,

444

446

608

220-221

651

653

Α5, Β5, Ε14, Α7

Χ97

450-451

460-461

405

Καθώς και

024

420

421

444

057

700

054

719

720

604

605

730

732

501

527

541

560

747

748

755

821

822

823

706

Α7

Α8

Α11

Β11

701

704

705

731

602

642

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι θα εφαρμοστεί σε όλα τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, ειδικό πρόγραμμα δρομολογίων.

Το επιβατικό κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται για το ημερήσιο ειδικό πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων για κάθε γραμμή από την εφαρμογή OASA Telemetics καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185»..

