Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Κλειστά σχολεία και τηλεκπαίδευση την Δευτέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Υπ. Παιδείας για τις περιοχές, όπου δεν θα λειτουργήσουν κανονικά τα σχολεία, λόγω της κακοκαιρίας.

(εικόνα αρχείου)

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη, κατόπιν και σχετικής διαβούλευσης με τους Δημάρχους της Αττικής, κλειστά θα είναι σήμερα Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Αττικής.

Κλειστοί θα είναι και όλοι οι παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της Αττικής, κατόπιν ομόφωνης απόφασης των Δημάρχων των οποίων είναι αρμοδιότητα τους.

Το γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρου Κόπτση, ανακοινώνει:

"Την Δευτέρα 06.02.2023, σε όλες τις περιοχές της χώρας στις οποίες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων μετά από αποφάσεις Δήμων ή Περιφερειών, θα πραγματοποιηθεί τηλεκπαίδευση. Έχουν ενημερωθεί σχετικά όλοι οι Διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων να μεριμνήσουν ώστε να αποσταλούν εντός της ημέρας στους μαθητές και τις μαθήτριες οι σχετικοί σύνδεσμοι σύνδεσης καθώς και τα προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν την αυριανή ημέρα".

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, το πρώι της Δευτέρας, ο Γιώργος Πατούλης, είπε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι τα σχολεία στην Αττική να παραμείνουν κλειστά και την Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου. Ακόμη, ο Περιφερειάρχης Αττικης αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται να μείνουν ανοιχτές οι κεντρικές οδικές αρτηρίες.





Κλειστά θα είναι την Δευτέρα, όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Δήμο Βόλου λόγω της ολοήμερης χιονόπτωσης και του παγετού που αναμένεται να επικρατήσει τις πρωινές ώρες, με απόφαση του Δημάρχου Βόλου προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για πλήρη και ασφαλή καθαρισμό των σχολείων,όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Στην υπόλοιπη Μαγνησία κλειστά θα μείνουν τα σχολεία όλων των βαθμίδων στις περιφέρειες των Δήμων Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου και Αλμυρού λόγω της συνεχούς χιονόπτωσης στις περιοχές τους, με αποφάσεις των τοπικών δημοτικών Αρχών.

Με απόφαση των δυο Δημάρχων του νησιού, κλειστά θα είναι αύριο Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου σε όλη τη Λέσβο, όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λόγω των αναμενόμενων στο νησί, ιδιαίτερα δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Με εντολή του Δημάρχου Μυτιλήνης, η κλιματιζόμενη αίθουσα αναμονής, που βρίσκεται στο επιβατικό λιμάνι της Μυτιλήνης, θα παραμείνει ανοιχτή από σήμερα και για όσο χρειαστεί, έως την βελτίωση των καιρικών συνθηκών, για να φιλοξενήσει όσους έχουν ανάγκη.

Επίσης εξασφαλίστηκαν δωμάτια σε ξενοδοχείο της Μυτιλήνης προκειμένου να μεταβούν και να καταλύσουν εκεί καθ' όλη τη διάρκεια της κακοκαιρίας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση όσοι έχουν ανάγκη (άστεγοι ή άποροι) μπορούν.

Κλειστά είναι τα σχολεία και σε αρκετές άλλες περιοχές της χώρας, ενώ ανακοινώσεις σχετικά με την λειτουργία τους θα γίνει σε πολλές περιπτώσεις λίγο πριν την έναρξη των μαθημάτων την Δευτέρα, βάσει και των επικρατουσών συνθηκών σε κάθε περιοχή.

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις για την κακοκαιρία "Μπάρμπαρα", πατώντας ΕΔΩ