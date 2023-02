Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Αττική: Νέο μήνυμα από το 112

Προειδοποίηση για «επικίνδυνες χιονοπτώσεις μέχρι το μεσημέρι». Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί, που απαιτούνται αλυσίδες.

Μήνυμα του 112 στους κατοίκους της Αττικής για δραστικό περιορισμό των μετακινήσεων λόγω της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα".

Μήνυμα μέσω του 112 στάλθηκε σήμερα το πρωί στους κατοίκους της Αττικής προειδοποιώντας τους για επικίνδυνες χιονοπτώσεις στην περιοχή τους ως τις μεσημβρινές ώρες και καλώντας τους να περιορίσουν δραστικά τις μετακινήσεις τους.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Μήνυμα για επικίνδυνες χιονοπτώσεις στην Αττική ως τις μεσημβρινές ώρες. Περιορίστε δραστικά τις μετακινήσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://www.civilprotection.gr/el/entona-kairika-fainomena?fbclid=IwAR1fMvaMk-rOXpbLFHcaNJmRGLkOeiT14b-rFJwLtSumaDo3bYXDHb4c3rU ».

Σημειώνεται ότι στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε πολλές περιοχές της Αττικής, χιονίζει από το πρωί της Δευτέρας. Επίσης, προς την αποφυγή ατυχημάτων και προβλημάτων κατά τις μετακινήσεις των πολιτών, ανακοινώθηκε η διακοπή κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας από τον κόμβο Καλυφτάκη μέχρι τα Οινόφυτα. Έχει επίσης διακοπεί η κυκλοφορία και από το 261ο χιλιόμετρο μέχρι το 56ο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κατεχάκη, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Τροχαία Αττικής. Η λεωφόρος είχε κλείσει από τις 07:25 το πρώι και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της από το ύψος της λεωφόρου Μεσογείων έως την Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη.

Δείτε ΕΔΩ ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί δρόμοι και που απαιτούνται αλυσίδες

Ο καιρός σήμερα

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για το βαρομετρικό χαμηλό “Μπάρμπαρα”, για την Δευτέρα προβλέπονται κατά περιόδους πυκνές χιονοπτώσεις στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, στη Θράκη, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά, καθώς και σε περιοχές -στα κεντρικά και βόρεια- με χαμηλότερο υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει μεταβολή και θα κυμαίνεται σε κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες, ο οποίος στα κεντρικά και βόρεια θα είναι τοπικά ισχυρός και στα βορειοδυτικά και τα ορεινά τοπικά ολικός.

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις για την κακοκαιρία "Μπάρμπαρα", πατώντας ΕΔΩ

