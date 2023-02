Κοινωνία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Αττική Οδός: Εγκλωβίστηκαν αυτοκίνητα λόγω του χιονιού

Ποιο τμήμα του αυτοκινητόδρομου παραμένει κλειστό, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Αττικής Οδού.

Έκλεισε γύρω στις 08:30 το πρωί της Δευτέρας, το τμήμα της Αττικής Οδού, από Κηφισίας έως Μαραθώνος στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Λίγο νωρίτερα, άνοιξε η έξοδος της Αττικής Οδού για Καρέα και Καισαριανή, στη Δυτική Περιφερειακή Υμηττού, σύμφωνα με την Αττική Οδό.

Πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή 'Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1 ανέφεραν ότι στο εν λόγω τμήμα που παραμένει κλειστό, υπάρχουν αυτοκίνητα με οδηγούς και επιβάτες που εγκλωβίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο, λόγω του χιονιού.

Έτσι, το τμήμα του αυτοκινητόδρομου έκλεισε προφανώς για να παρασχεθεί άμεσα βοήθεια στους εν λόγω οδηγούς και επιβάτες των αυτοκινήτων και να γίνει αποχιονισμός του δρόμου, ώστε να αποδοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία.

Όπως είπε η Μαρία Αναστασοπούλου, η Ελληνική Αστυνομία δέχθηκε 4 κλήσεις από οδηγούς που είχαν εγκλωβιστεί με τα οχήματα τους στην άκρη της Αττικής Οδού.

Γύρω στις 08:50 η Αττική Οδόςς αποδόθηκε στην κυκλοφορία σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα.

Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω τμήμα της Αττικής Οδού είναι εκείνο στο οποίο εγκλωβίστηκαν για πολλές ώρες πολλές εκατοντάδες άνθρωποι, μέσα στα οχήματα τους, στην διάρκεια της κακοκαιρίας πουι έπληξε την Αττιική στις 24 Ιανουαρίου 2022.

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις για την κακοκαιρία "Μπάρμπαρα", πατώντας ΕΔΩ

