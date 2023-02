Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Το επεισόδιο της Δευτέρας είναι ξεκαρδιστικό (εικόνες)

Το νέο επεισόδιο της κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 "υπόσχεται" στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», η αγαπημένη κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχεται κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00, για να μοιράσει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο της Δευτέρας

Όλοι προσπαθούν να βρουν τις ισορροπίες τους στο εξοχικό της Μελίνας, ενώ δεν λείπουν και οι εντάσεις μεταξύ της Μελίνας και της Περιστέρας. Ο Γιάννης ψάχνει τρόπο να διορθώσει όλες τις βλάβες του σπιτιού, ο Θάνος ψάχνει τρόπο να συνδέσει την πολυαγαπημένη τους Ραφαέλα και η Μελίνα ψάχνει τρόπο να ανεβάσει λίγο το βιοτικό τους επίπεδο, αλλά θα αναγκαστεί μέχρι και να κάνει μπάνιο με κατσαρολάκια με ζεσταμένο νερό! Ο Αρίστος από την άλλη, που μένει στο τροχόσπιτο απέναντι, ψάχνει τρόπο να έρθει ξανά κοντά με την οικογένειά του και κυρίως με την Μελίνα, η οποία όμως παραμένει ανένδοτη. Έτσι, θα τους καλέσει όλους για μπάρμπεκιου και εκεί ο Γιάννης και ο Θανάσης θα οργανώσουν ένα από τα φαεινά τους σχέδια για να φέρουν τη Μελίνα πάλι κοντά στον Αρίστο… Αυτό που φαίνεται είναι πως το μεγάλο ατού του Αρίστου απέναντι στην Μελίνα είναι… η τουαλέτα του τροχόσπιτου!

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

#PoiosPapadopoulos

