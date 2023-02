Τεχνολογία - Επιστήμη

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - Αττική: Μέχρι πότε θα χιονίζει

Μέχρι πότε θα συνεχιστεί η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα». Ποια είναι τα νέα εκτιμώμενα ύψη χιονιού σε Αττική, Ανατολική Στερεά και Εύβοια. Νέοι χάρτες του Meteo.

Η κακοκαιρία «Μπάρμπαρα», η οποία επηρεάζει από την Κυριακή κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της Ελλάδας, σύμφωνα με τα νέα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, θα συνεχιστεί έως και την Τετάρτη 7/2 με νέες χιονοπτώσεις τοπικά και κατά περιόδους πυκνές σε χαμηλά υψόμετρα των ανατολικών ηπειρωτικών περιοχών, της Εύβοιας και της Κρήτης, καθώς επίσης με βροχές ή χιονόνερο στο Αιγαίο.

Παράλληλα, σήμερα Δευτέρα θυελλώδεις και τις πρωινές ώρες τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο.

Όσον αφορά το εκτιμώμενο ύψος χιονιού, όπως υπολογίζεται από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, για την περίοδο από το απόγευμα της Κυριακής έως και την Τετάρτη:

- Στην Αττική, το ύψος του χιονιού υπολογίζεται στα 10-30 εκατοστά, ενώ σε μεγαλύτερα υψόμετρα το ύψος του χιονιού αναμένεται να φτάσει τα 40-60 εκατοστά. Στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού, τοπικά εκτιμάται ότι θα σημειωθούν έως και 20-40 εκατοστά χιονιού. Εντός του λεκανοπεδίου Αττικής, οι σημαντικότερες χιονοστρώσεις αναμένονται κυρίως στα βορειότερα τμήματα, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν έως και 10 εκατοστά χιονιού, ενώ μικρότερες πιθανότητες για κάποια χιονόστρωση υπάρχουν στα πιο κεντρικά και νότια τμήματα του λεκανοπεδίου.

- Στην Εύβοια, όπου αναμένονται τα μεγαλύτερα ύψη χιονιού κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά, είναι πιθανό να σημειωθούν έως 60-80 εκατοστά χιονιού, ενώ και σε πεδινές περιοχές αναμένεται χιονόστρωση στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού.

- Στην υπόλοιπη Ανατολική Στερεά, οι σημαντικότερες χιονοστρώσεις αναμένονται σε τμήματα της Βοιωτίας όπου αναμένονται έως και 20 - 40 εκατοστά χιονιού σε πεδινά τμήματα, ενώ και στα ανατολικότερα τμήματα της Φθιώτιδας αναμένονται 10-20 εκατοστά χιονιού. Τα σημαντικότερα ύψη χιονιού αναμένονται κυρίως στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα.

Παράλληλα, θυελλώδεις και τοπικά πολύ θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της Δευτέρας, με σταδιακή εξασθένηση από τις μεσημεριανές ώρες.

