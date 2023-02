Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Τουρκία - Λέκκας: Ρήγμα 1000 χιλιομέτρων έδωσε τα 7,8 Ρίχτερ (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τους σεισμούς σε Ρόδο και Φαρμακονήσι και το ενδεχόμενο να σχετίζονται με τον φονικό σεισμό της Τουρκίας.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Δευτέρα ο Πρόεδρος του ΟΑΣΠ και Καθηγητής Γεωλογίας στο ΕΚΠΑ, Ευθύμης Λέκκας, αναφορικά με τον πολύνεκρο σεισμό των 7,8 Ρίχτερ στην Τουρκία.

Ο κ. Λέκκας είπε «δεν νομίζω ότι μπορεί να ενεργοποιήσει κάποιο ρήγμα στον ελλαδικό χώρο» ο σεισμός στην Τουρκία, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κάποια συσχέτιση του με σεισμούς που καταγράφηκαν τις προηγούμενες ώρες σε Ρόδο και Φαρμακονήσι.

«Αυξημένη πιθανότητα υπάρχει για να ενεργοποιήσει στην Τουρκία άλλα ρήγματα», είπε ο κ. Λέκκας.

Συμπλήρωσε ότι «πρόκειται για ένα ρήγμα της τάξης των 1.000 χιλιομέτρων, με μεγάλες πόλεις που «χτυπήθηκαν». Λόγω της εμπειρίας που έχω από την Τουρκία, θεωρώ ότι η καταστροφή είναι πάρα πολύ μεγάλη».

Όπως τόνισε, «είναι ένα τεράστιο γεγονός. Ο σεισμός είναι 30 φορές μεγαλύτερος ο σεισμός από τα 6,7 Ρίχτερ που είχαν σημειωθεί στην Τουρκία πριν από δύο χρόνια».

