Γαλλία: Νεκρά 7 αδέλφια και η μητέρα τους από φωτιά

Ανείπωτη τραγωδία στην Γαλλία, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι της οικογένειας. Πως συνέβη το κακό.

Επτά παιδιά, ηλικίας από 2 ως 14 ετών, και η μητέρα τους έχασαν τη ζωή τους τη νύχτα που πέρασε από πυρκαγιά που ξέσπασε στο σπίτι τους στο Σαρλί-σιρ-Μαρν, σε απόσταση περίπου εκατό χιλιομέτρων ανατολικά του Παρισιού, ανακοίνωσε σήμερα η πυροσβεστική και η χωροφυλακή.

Ο πατέρας των μικρότερων παιδιών, ο οποίος φέρει σοβαρά εγκαύματα, απομακρύνθηκε από το σπίτι, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο αυτής της κοινότητας των περίπου 2.600 κατοίκων, και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο πρόσθεσαν η πυροσβεστική και η χωροφυλακή.

Τα παιδιά, 5 κορίτσια και 2 αγόρια, και οι γονείς τους κοιμόντουσαν στον δεύτερο όροφο της μεζονέτας τους όταν ξέσπασε η φωτιά, διευκρίνισε η χωροφυλακή.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιήθηκε στις 00:52 τοπική ώρα(01:52 ώρα Ελλάδος) από γείτονες. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε στις αρχές του πρωινού, σύμφωνα και πάλι με την χωροφυλακή.

Οι Αρχές διερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Τέσσερα από τα παιδιά προέρχονταν από πρώτο γάμο της μητέρας, πρόσθεσε η χωροφυλακή.

Η πιο πρόσφατη παρόμοια τραγωδία σημειώθηκε τη νύχτα της 15ης προς τη 16η Δεκεμβρίου, όταν 6 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 4 ήταν παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε επταώροφη πολυκατοικία σε δημοφιλή συνοικία στην οποία γίνονται εργασίες ανακαίνισης κοντά στη Λιόν, στη νοτιοανατολική Γαλλία.

