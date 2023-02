Life

Κακοκαιρία - Αυτοκίνητο: Πως απομακρύνω εύκολα τον πάγο από τα τζάμια

Δείτε πως μπορείτε έυκολα και χωρίς να προκληθεί κάποια ζημιά, να απομακρύνετε τον πάγο από το σωρευμένο χιόνι πάνω στο αυτοκίνητο σας.

Τον χειμώνα, εν μέσω κακοκαιρίας, πολλοί οδηγοί πρέπει να καθαρίσουν τα παράθυρα των οχημάτων τους από τον πάγο. Το ξύσιμο του πάγου το πρωί ή μετά από μία ημέρα που έχει χιονίσει είναι μια απαραίτητη εργασία που πρέπει να κάνει ο οδηγός. Δεν είναι μόνο άβολη, αλλά και χρονοβόρα.

Είναι σημαντικό να επιλέξετε τη σωστή ξύστρα πάγου και να την έχετε έτοιμη την κατάλληλη στιγμή. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μεταλλική ξύστρα ή κάποια άλλο μεταλλικό αντικείμενο, γιατί αυτό μπορεί εύκολα να γρατζουνίσει το παρμπρίζ ή να βγάλει το χρώμα σε περίπτωση που ο οδηγός το χρησιμοποιήσει για να απομακρύνει τον πάγο από άλλα μέρη του αυτοκινήτου. Η καλύτερη και ασφαλέστερη λύση είναι μια πλαστική ξύστρα πάγου, η οποία έχει πριονωτή άκρη για την αφαίρεση των στρωμάτων πάγου και λεία άκρη για την απόξεσή του.

Μια βούρτσα χιονιού είναι ιδανική επιλογή, για να απομακρύνουμε τον πάγο και το χιόνι. Η πινακίδα κυκλοφορίας πρέπει επίσης να είναι ευανάγνωστη και χωρίς πάγο ή χιόνι. Εάν δεν έχετε ξύστρα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί θήκη CD ή πιστωτική κάρτα γιατί μπορεί να γρατζουνιστούν τα παράθυρα.

Μην επιχειρήσετε να ξεπαγώσετε τα παράθυρα του οχήματος με ζεστό νερό. Η απότομη αλλαγή θερμοκρασίας προκαλεί συχνά ρωγμές καταπόνησης στο παρμπρίζ. Το χλιαρό ή κρύο νερό δεν είναι επίσης καλή ιδέα, καθώς θα ξεπαγώσει για λίγο τον πάγο, αλλά θα παγώσει ξανά αμέσως όταν η θερμοκρασία στο περιβάλλον είναι πολύ χαμηλή. Το στρώμα του πάγου που θα δημιουργηθεί θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να απομακρυνθεί.

Μείγματα αλκοόλης και άλλων χημικών ουσιών που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο ως σπρέι, μπορεί να δώσουν λύσεις στην απομάκρυνση του πάγου. Μόλις ψεκαστεί ο πάγος στο τζάμι, αυτός λιώνει άμεσα και χωρίς κόπο.

Οι υαλοκαθαριστήρες τις περισσότερες φορές έχουν κολλήσει στο παρμπρίζ. Δεν πρέπει να επιχειρήσουμε να τους ανασηκώσουμε βίαια, γιατί αυτό θα τους χαλάσει και θα θέλουν άμεσα αλλαγή. Υπάρχουν στην αγορά ξύστρες πάγου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τον καθαρισμό των υαλοκαθαριστήρων. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να λιώσει ο πάγος και μετά να τους θέσουμε σε λειτουργία. Ένα αντιψυκτικό παρμπρίζ είναι ακόμη πιο σημαντικό. Ο πάγος λιώνει γρήγορα, όταν οι υαλοκαθαριστήρες έρχονται σε επαφή με το υγρό.

Φυσικά αν υπάρχει αρκετός χρόνος στη διάθεσή μας, μπορούμε να βάλουμε σε λειτουργία τον κινητήρα, κατόπιν το καλοριφέρ με το ζεστό αέρα και να περιμένουμε σταδιακά να λιώσει ο πάγος στο παρμπρίζ μόλις ζεσταθούν η καμπίνα και τα τζάμια.

Τέλος, υπάρχει και η επιλογή της ημικουκούλας, η οποία εφαρμόζεται αποκλειστικά στο παρμπρίζ και ασφαλίζεται στις πόρτες. Αυτό αποτρέπει μια σειρά από προβλήματα. Δεν χρησιμοποιούμε εφημερίδες για να καλύψουμε το παρμπρίζ, γιατί παγώνουν και είναι σχεδόν αδύνατο να αφαιρεθούν.

