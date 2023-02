Αθλητικά

Καράτε: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Χρυσοπούλου

Μεγάλη επιτυχία για την νεαρή καρατέκα, που φαίνεται πως είναι σε εξαιρετική φόρμα την τελευταία περίοδο.

(πηγή εικόνας: Facebook / ΕΛΟΚ)

Χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Λάρνακας κατέκτησε η Κωνσταντίνα Χρυσοπούλου.

Η 18χρονη καρατέκα, λίγες ημέρες μετά το θρίαμβό της στο K1 Series A της Αθήνας, θριάμβευσε και στην Κύπρο, καθώς ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου στην κατηγορία -61κ U21 KUMITE.

Στον τελικό η ΚωνσταντίναΧρυσοπούλου επικράτησε 4-2 της Ρεεμ Κάμις (Γερμανία), ενώ για να φτάσει έως εκεί είχε νικήσει κατά σειρά την Ιταλίδα Αουρόρα (5-5), την Ιρλανδή Ο’Σάλιβαν (7-2), τη Βόσνια Κούρτες (5-1) και στον ημιτελικό τη Γιοβανόφσκα από τη Βόρεια Μακεδονία (7-4).

Ασημένιο μετάλλιο στην κατηγορία 61κ νεανίδων KUMITE κατέκτησε η Μαριάντα Ζαμαντζά. Η Κατερινιώτισσα πρωταθλήτρια ήταν ανίκητη στους προκριματικούς και πήρε την πρώτη θέση στο pool της νικώντας 2-0 τη Σεβκόβα (Λετονία), 2-0 την Πριγκλόβα (Τσεχία), 5-0 την Τσερουάκι (Ιταλία) και στον ημιτελικό την Μπάλουτ (Πολωνία) . Ηττήθηκε 1-0 στον τελικό από την Ισπανίδα Χούλια Κλόπες.

Στο ΚΑΤΑ Νεανίδων η Αθηνά Τσιακμάκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Ο «μικρός» τελικός της κατηγορίας εξελίχθηκε με «θρίλερ» με την πρωταθλήτρια του Άθλου Περιστερίου να συγκεντρώνει βαθμολογία 41.3 έναντι 41.1 της Μαρκές από την Πορτογαλία.

Έτσι, η ελληνική αποστολή επιστρέφει σήμερα (22:20 με πτήση της Ο.Α) στην Αθήνα με απολογισμό ένα χρυσό, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο που την φέρνουν στην 13η θέση, ανάμεσα σε 48 χώρες που μετείχαν στη διοργάνωση, με 1.100 αθλητές. Όμως, εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός ότι από τους 36 καρατέκα που αποτέλεσαν την ελληνική ομάδα στη Λάρνακα, οι 16 πήραν κατάταξη, βρέθηκαν δηλαδή στους πρώτους εννέα της κατηγορίας τους. Αναλυτικά

Την 5η θέση κατέκτησαν:

Στα +70κ εφήβων ο Μιχάλης Μώκας, ο οποίος πέτυχε τρεις νίκες στο pool που συμμετείχε και ηττήθηκε στον ημιτελικό. Στη συνέχεια έχασε 2-0 από τον Αζέρο Ραχίμπ Αζίμ στον τελικό των ρεπεσάζ.

Στα 61κ Νέων, ο Γιώργος Μπαλιώτης (Οδυσσέας Πετρούπολης) που πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και στον αγώνα για το χάλκινο μετάλλιο έχασε από το Δανό Μίκαελ Κρίστενσεν, με σκορ 1-1 αλλά τον αντίπαλό του να έχει κατακτήσει πρώτος σημείο

Στα 68κ Νέων, ο Στέλιος Φτυλάκης του Οδυσσέα Πετρούπολης έκανε πέντε διαδοχικές νίκες, στην κατηγορία με τους περισσότερους αθλητές (42). Όμως έχασε στον ημιτελικό από τον Πορτογάλο Γκονσάλβες και στον «μικρό» τελικό από τον Μαυροβούνιο Ντανίλοβιτς

Στα -68κ U21 η Κορίνα Κουταλιάρη από τη Ακαδημία Καράτε Χίου έχασε στον τελικό ρεπεσάζ από την Κριβντόβα (Σλοβακία) με 3-0

Επίσης, 7η θέση κατέκτησαν οι Ηλίας Ψωμάς (-76κ. Νέων Ανδρών), Δήμος Κουταλιάρης (70κ. εφήβων), Αθανασία Ανδριανοπούλου (-55κ U21), Αντωνία Μωυσίδου (KATA U21) και το Ομαδικό ΚΑΤΑ Νέων Γυναικών με τις Λ. Ξένου, Χρ. Παππά. Μ. Παυλίτινα

Την 9η θέση κατέλαβαν τρεις αθλητές μας οι οποίοι αποκλείστηκαν στον Α΄ γύρο από αντίπαλο που έφτασε στον τελικό. Έτσι, μετείχαν στα ρεπεσάζ εξασφαλίζοντας θέση στην τελική κατάταξη. Πρόκειται για τον Χαράλαμπο Καμπουγέρη (-75κ U21), τον Χρήστο Τζίλια (-55κ Νέων) και την Ηλιάνα Κομίνη (-47κ Νεανίδων)

