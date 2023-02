Life

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα”: Βίντεο από drone από την χιονισμένη Αθήνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η χιονισμένη Αθήνα από ψηλά. Εντυπωσιακές εικόνες από την Ακρόπολη, το λόφο του Λυκαβηττού και το Στάδιο Καλλιμάρμαρο.

Η κακοκαιρία "Μπάρμπαρα" που «σφυροκοπά» από χθες την Αττική, έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στους κατοίκους της λόγω της χιονόπτωσης, αλλά παράλληλα προσφέρει και "μαγικές| εικόνες.

Μέσα από ένα βίντεο που δημιούργησε η ομάδα «UP Stories» μπορείτε να δείτε την χιονισμένη Ακρόπολη, αλλά και άλλων γνωστών σημείων της Αθήνας, όπως ο λόφος του Λυκαβηττού και το Στάδιο Καλλιμάρμαρο.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:





Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις για την κακοκαιρία "Μπάρμπαρα", πατώντας ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Νεκρά 7 αδέλφια και η μητέρα τους από φωτιά

Σεισμός στην Τουρκία - Λέκκας: Ρήγμα 1000 χιλιομέτρων έδωσε τα 7,8 Ρίχτερ (βίντεο)

“Παγιδευμένοι”: νέα επεισόδια με… “άρωμα γυναίκας” στην δολοφονία του Άγγελου (εικόνες)