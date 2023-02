Οικονομία

Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - ΟΑΣΑ: Οι αλλαγές σε δρομολόγια λεωφορείων την Δευτέρα

Τι αναφέρει ο ΟΑΣΑ για τις γραμμές όπου δεν θα κυκλοφορήσει σήμερα κανένα λεωφορείο. Που γίνονται δρομολόγια με τροποποιήσεις στις διαδρομές.

Συνεχίζουν να υπάρχουν μεταβολές/τροποποιήσεις λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στις διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών και αναπροσαρμόζονται ανάλογα με τις επικρατούσες ανά περιοχή συνθήκες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ ισχύουν οι ακόλουθες μεταβολές:

ΜΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

022 Ν. ΚΥΨΕΛΗ - ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΣ Έως Πλατεία Κυψέλης

035 ΑΝΩ ΚΥΨΕΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ Έως Πλ. Κυψέλης

054 ΠΕΡΙΣΣΟΣ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Έως Παπαδιαμάντη

060 ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ) Έως Ευαγγελισμό

136 ΑΝΩ Ν. ΣΜΥΡΝΗ - ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΦΙΞ (ΚΥΚΛΙΚΗ) Εκτός Εύξεινου Πόντου

140 ΠΟΛΥΓΩΝΟ-ΓΛΥΦΑΔΑ Έως Πλ. Αγίας Σοφίας

205 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΣΟΥΡΜΕΝΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ Έως Ιασωνίδου

212 ΣΤ.ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ-ΒΥΡΩΝΑΣ-ΚΑΡΕΑΣ Έως Αγίας Σοφίας

224 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Έως Δικαστήρια/ Έως Κάραβελ

230 ΑΚΡΟΠΟΛΗ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ Έως Γουδή

524 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ Έως Πλατεία Πολιτείας

550 Π. ΦΑΛΗΡΟ - ΚΗΦΙΣΙΑ Έως Γαλαξία

711 ΖΩΦΡΙΑ - ΑΤΤΙΚΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ) Έως Σιντριβάνι

731 ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ-ΣΤ.ΑΝΘ/ΛΗ-ΑΤΤ.ΝΟΣ.-ΔΑΣΟΣ ΧΑΙΔ Έως Σουκατζίδη

750 ΑΤΤΙΚΟ ΝΟΣ/ΜΕΙΟ-ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ-ΝΙΚΑΙΑ Έως 28ης Οκτωβρίου

800 ΝΙΚΑΙΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Έως Κουταιση

803 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΔΑΣΟΣ Β (μέσω ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ) Έως Σουκατζιδη

809 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α Έως Στάση Επαμεινώνδα

810 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β Έως Στάση Επαμεινώνδα

814 ΣΧΙΣΤΟ-ΚΑΡΑΒΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Έως Στάση Επαμεινώνδα

818 ΛΙΜ.ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ-ΑΝΩ ΠΕΡΑΜΑ Εκτός Προφ. Ηλια/ Εκτός Γηπεδάκι

819 ΠΕΡΑΜΑ-ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΧΙΣΤΟΥ Έως Λαμπράκη (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)

824 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α Έως Πλ. Λαμπράκη

825 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Β Έως Πλ. Λαμπράκη

826 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΑΓ.ΜΗΝΑΣ Έως Πλ. Λαμπράκη

830 ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Έως Βενιζέλου

837 ΑΝΩ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ - 'Ανοδο/ Κάθοδο Ελ. Βενιζέλου

846 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ Α Έως Κουταιση

860Π.ΦΑΛΗΡΟ-ΓΕΝ.ΚΡΑΤ.ΝΙΚ.-ΣΧΙΣΤ.ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ Έως Λαμπράκη και Σαλαμίνος

871 ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ(μέσω Λ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ) Έως Λαμπράκη (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ)

Α10 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΧΑΡΝΑΙ Έως Καραβό

Α11 ΠΛ.ΒΑΘΗ-ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ(μέσω Πανοράματος) Έως Πλ. Αγίων Αναργύρων

Α13 ΟΜΟΝΟΙΑ-ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ Έως Αγ. Γεώργιο

Α15 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΔΑΣΟΣ Έως Σουκατζίδη

Α7 ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ - ΚΗΦΙΣΙΑ (ΠΛ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ) Έως Γηροκομείο

Β10 ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ - ΑΧΑΡΝΑΙ (ΜΕΣΩ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ) Έως Καραβό

Β11 ΠΛ.ΒΑΘΗ-ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Έως Πλ. Αγίων Αναργύρων

Β12 ΜΑΡΝΗ - ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Έως Συντριβάνι

817 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΝΔΡΑ έως Διασταύρωση Θηβών

863 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΝΔΡΑ έως Διασταύρωση Θηβών

855 ΨΑΡΙ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΛΟΦ.ΚΥΡΗΛΛΟΥ Προσωρινό Τέρμα Προαστιακός Ασπροπύργου

881 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΡΟΥΠΑΚΙ Έως Προαστιακό Ασπροπύργου

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

536 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ

509 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ

507 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΣΤΑΜΑΤΑ

535 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΕΥΞ.ΠΟΝΤΟΣ

535Α ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΛΙΜΝΗ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

503 ΖΗΡΙΝΕΙΟ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

861 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΟΙΚ.ΤΙΤΑΝ

861Β ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΜΑΝΔΡΑ - ΒΙΛΙΑ - ΕΡΥΘΡΕΣ

749 ΟΙΚ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ - ΣΤ.ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ

723 ΦΥΛΗ - 'ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

752 ΑΧΑΡΝΑΙ - 'ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ

727 ΜΕΣΟΝΥΧΙ - ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

504 ΘΡΑΚ/ΝΕΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ

725 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΠΛ.ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ)

726 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΘΡΑΚ/ΝΕΣ (ΒΟΥΝΟ)

721 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΚΗΦΙΣΙΑ

537 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ

543 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ,ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

543Α ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΝΟΣ,ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

862 ΠΑΡΑΛΙΑ - 'ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

712 ΑΧΑΡΝΑΙ - 'ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ (ΠΑΝΟΡΑΜΑ)

728 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΠΛΑΤΩΝΑΣ

709 ΤΟΠΙΚΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Α

740 ΟΛ.ΧΩΡΙΟ - ΑΧΑΡΝΑΙ - ΣΚΑ

734 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΝΟΣΟΚ.ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

735 ΑΧΑΡΝΑΙ - ΖΕΦΥΡΙ - ΣΤ.Κ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ

724 ΑΧΑΡΝΑΙ - Ν.ΙΩΝΙΑ

805 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΝΕΟΚΤΙΣΤΑ

024 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΣΤ.ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

036 ΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΣΤ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ - ΓΑΛΑΤΣΙ - ΚΥΨΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

057 ΟΜΟΝΟΙΑ - ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

112 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΣΤΑΘ. ΔΑΦΝΗΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

124 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

128 ΓΛΥΦΑΔΑ - ΤΕΡΨΙΘΕΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

141 ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

154 ΣΤ.ΕΛΛΗΝΙΚΟ-Α.ΓΛΥΦΑΔΑ(ΠΑΝ/ΜΑ ΒΟΥΛΑΣ)

164 ΣΤ.ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡ-Κ.ΗΛ/ΠΟΛΗ-ΑΡΓ/ΠΟΛΗ-ΤΕΡΨΙΘΕΑ

203 ΚΑΡΕΑΣ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ

204 ΣΤΡ.ΣΑΚΕΤΑ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ

206 ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ-ΣΤ.ΔΑΦΝΗ

235 ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ

237 ΣΤ.ΔΑΦΝΗ-ΑΝΩ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

242 ΣΤ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ

250 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

405 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ

406 ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜ.-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΣΤ.Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

407 ΣΤ.ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ-Ν.ΖΩΗ-ΣΤ.Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

410 Ο.Α.Κ.Α.-ΑΝΩ ΜΕΛΙΣΣΙΑ

418 ΣΤ.ΕΘΝ.ΑΜΥΝΑ-ΣΧΟΛ.ΧΟΛΑΡΓΟΥ

421 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

446 ΣΤ.ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ-ΝΟΣ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ(μέσω ΠΙΚΠΑ)

447 ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΑΝΩ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

450 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ

451 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ

460 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ

461 ΣΤ.ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Π.ΠΕΝΤΕΛΗ-ΧΑΛΑΝΔΡΙ

501 ΠΕΥΚΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ

522 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΔΑΜΕΣ Α

523 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΔΑΜΕΣ Β

526 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΚΕΦΑΛΑΡΙ

527 ΠΕΥΚΗ-ΣΤ.ΝΕΡΑΤΖΙΩΤΙΣΣΑ

530 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Ν.ΠΕΝΤΕΛΗ

541 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΤΑΘ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

560 ΣΤ.ΚΗΦΙΣΙΑ-ΜΟΡΤΕΡΟ-Ν.ΕΡΥΘΡΑΙΑ

602 Ν. ΙΩΝΙΑ - ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ - ΣΤΑΘ. ΠΑΝΟΡΜΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

604 ΝΟΣΟΚ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓ. - ΣΤ. ΜΕΤΑΜ/ΣΗΣ - ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

605 ΠΕΡΙΣΣΟΣ - ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ

608 ΓΑΛΑΤΣΙ-ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΝΕΚΡ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ

610 ΦΙΛΟΘΕΗ - ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

640 ΤΟΠΙΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

642 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - ΠΕΥΚΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

653 ΨΥΧΙΚΟ-ΠΑΝΟΡΜΟΥ Β

700 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ) - ΣΤ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

701 ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΙΛΙΟΝ - ΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

704 ΚΑΜΑΤΕΡΟ - ΠΛ. ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

719 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΛΑΤΙΑΝΗ-ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ

747 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΣΤ.ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ

806 ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ

807 ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ

811 ΧΑΙΔΑΡΙ-ΣΤ.ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ

Α5 ΑΚΑΔΗΜΙΑ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΝΘΟΥΣΑ

Α8 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - Ν. ΙΩΝΙΑ - ΜΑΡΟΥΣΙ

Β5 ΣΤ.ΛΑΡΙΣΗΣ-Λ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ-ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ε14 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - Ο.Α.Κ.Α. - ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (EXPRESS)

Χ93 ΣΤ. ΥΠΕΡ. ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ - ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)

Χ95 ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)

Χ 97 ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΑΕΡΟΛ. ΑΘΗΝΩΝ (EXPRESS)

301 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

301Β ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΑΝΘΟΥΣΑ - ΠΕΝΤΕΛΗ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

304 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΒΡΑΥΡΩΝΑ)

305 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

306 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ-ΔΗΜ.ΓΕΡΑΚΑ-ΜΠΑΛΑΝΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

307 ΣΤ. Δ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΓΛ. ΝΕΡΑ - ΣΤ.ΠΡΟΑΣΤ. ΚΟΡΩΠΙ

308 ΣΤ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ - ΠΑΙΑΝΙΑ - ΚΟΡΩΠΙ

310 ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ-ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ-ΡΑΦΗΝΑ-ΜΑΤΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

314 ΣΤ.ΔΟΥΚ.ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΡΑΦΗΝΑ

319 ΣΤ. ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΗ - ΕΚΠΤ. ΧΩΡΙΟ ΣΠΑΤΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

323 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΑΓ.ΚΥΡΙΑΚΗ - ΒΡΑΥΡΩΝΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

324 ΑΝΘΟΥΣΑ-ΠΑΛΛΗΝΗ-ΚΑΝΤΖΑ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

326 ΣΤ. ΚΑΝΤΖΑ - ΣΠΑΤΑ - ΑΡΤΕΜΙΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)

Υπενθυμίζεται πως διακόπηκε η κυκλοφορία των συρμών του Μετρό στο τμήμα προς και από το Αεροδρόμιο, μετά από σχετική ενημέρωση από τον ΟΣΕ. Οι επιβάτες του Μετρό με κατεύθυνση το αεροδρόμιο, μετεπιβιβάζονται στον σταθμό «Δουκίσσης Πλακεντίας» στον Προαστιακό σιδηρόδρομο.

Το επιβατικό κοινό μπορεί να ενημερώνεται για το ημερήσιο πρόγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων κάθε γραμμής από την εφαρμογή OASA Telemetics καθώς και από το πληροφοριακό κέντρο 11185.

