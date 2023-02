Αθλητικά

Άλκης Καμπανός - Μάρτυρας: Συγκλονίζει η περιγραφή του φίλου για την φονική επίθεση

Ο δεύτερος φίλος του Άλκη ο οποίος δέχθηκε και ο ίδιος επίθεση, σημείωσε ότι οι κατηγορούμενοι «ήταν αποφασισμένοι να κάνουν κακό». Πώς γλίτωσε

Με την κατάθεση ενός φίλου του Άλκη Καμπανού συνεχίζεται για 5η μέρα, στην αίθουσα του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης, η δίκη για το αιματηρό επεισόδιο, με οπαδικά κίνητρα, που στοίχισε τη ζωή στον 19χρονο φοιτητή, την 1η Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου. Πρόκειται για 20χρονο σπουδαστή, ο οποίος, κατά την ίδια επίθεση είχε δεχθεί χτύπημα με δρεπάνι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ο 20χρονος, σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο δικαστήριο, παρότι δέχθηκε χτύπημα κατάφερε και ξέφυγε, όπως και δύο ακόμη νεαροί από την παρέα των συνολικά πέντε φίλων, «αλλιώς μπορεί να είχαμε την ίδια κατάληξη με τον Άλκη», όπως είπε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε δε, πως έδεσε την πληγή του με μία φόρμα που εντόπισε τυχαία σε έναν κάδο απορριμμάτων, ενέργεια, που, όπως του μετέφεραν αργότερα οι θεράποντες γιατροί, στάθηκε σωτήρια.

Ο 20χρονος περιέγραψε αναλυτικά πώς βίωσε το φονικό επεισόδιο και σχολιάζοντας την υπερασπιστική στάση των 12 κατηγορουμένων σημείωσε πως «δεν γίνεται να μην χτύπησε κανείς τον Άλκη», ενώ διερωτήθηκε «μόνοι μας τραυματιστήκαμε;». Τόνισε δε, ότι όλο αυτό το διάστημα δεν εμφανίστηκε κανείς από τους κατηγορουμένους να του ζητήσει μία συγγνώμη.

«Είχαν επιθετικές διαθέσεις»

Αναφερόμενος στο χρονικό της φονικής επίθεσης, ο μάρτυρας τόνισε ότι αντιλήφθηκε την παρουσία των δραστών, όταν έφτασαν μπροστά τους και τους ρώτησαν τι ομάδα υποστηρίζουν. «Μέτρησα 10 με 15 άτομα. Δεν κατάλαβα εκείνη την ώρα τι έγινε. Τους απαντήσαμε ότι είμαστε Άρης και ήρθαν κατά πάνω μας. Ήρθαν με επιθετικές διαθέσεις. Δεν διέκρινα πρόσωπα, φορούσαν λεμουδιές, κουκούλες, μάσκες full face. Κρατούσαν μαχαίρια, δρεπάνια, ξύλα, ρόπαλα. Από αυτούς που είδα, οι περισσότεροι κρατούσαν κάτι», επισήμανε ο 20χρονος σπουδαστής.

Συνεχίζοντας την κατάθεσή του, αναφέρθηκε στο χτύπημα που δέχθηκε με δρεπάνι. «Ήρθε κατά πάνω μου αυτός που κρατούσε το δρεπάνι. Εγώ στεκόμουν στα σκαλιά. Γύρισα ενστικτωδώς με την πλάτη. Δεν κατάλαβα ότι δέχθηκα "δρεπανιά", ίσως από την αδρεναλίνη εκείνης της στιγμής, ούτε πόνεσα. Με το που έκανα πέντε βήματα, έπιασα τα αίματα. Πήδηξα τα κάγκελα και βγήκα προς την οδό Παπαναστασίου», σημείωσε.

«Έμαθα στο ασθενοφόρο για τον θάνατο του Άλκη»

Όπως ανέφερε, είχε την έγνοια του Άλκη και του άλλου φίλου που είχαν μείνει πίσω και δεν πρόλαβαν να ξεφύγουν. «Γύρισα και κοίταξα φευγαλέα πίσω μου. Είδα τα άτομα πάνω στον Άλκη και τον άλλο φίλο μας (σ.σ. τον ανέφερε ονομαστικά). Ήταν παρά πολλά άτομα πάνω τους. Δεν μπορούσα να διακρίνω ποιοι ήταν. Άκουγα φωνές, τον Άλκη να φωνάζει "μη με βαράτε άλλο, βοήθεια". Δεν σκεφτόμουν πολύ καθαρά εκείνη τη στιγμή. Τον Άλκη τον χτυπούσαν, όπου μπορούσαν. Φοβόμουν τι θα δω. Τον έναν φίλο μου τον είδα ξανά στο νοσοκομείο, τον Άλκη δεν τον ξαναείδα. Μέσα στο ασθενοφόρο έμαθα ότι κατέληξε».

Ερωτηθείς για την οπαδική σχέση του ίδιου αλλά και των υπολοίπων φίλων του με την ομάδα του Άρη, είπε ότι είναι απλοί φίλαθλοι που παρακολουθούν τους αγώνες της ομάδας, αλλά δεν είναι οργανωμένοι οπαδοί. Αναφερόμενος στον Άλκη, είπε ότι εκείνος ήταν που είχε λιγότερο επαφή απ' όλους με το σωματείο.

Η εξέταση του 20χρονου συνεχίζεται, ενώ στο βήμα αναμένεται να ανέβει ο αδελφός του κι ένας ακόμη φίλος τους, που εγκατέλειψαν εγκαίρως το σημείο κι απέφυγαν την επίθεση.

Τη διαδικασία παρακολουθούν οι γονείς του 19χρονου Άλκη, που από την πρώτη μέρα της δίκης βρίσκονται στην κατάμεστη αίθουσα του Κακουργιοδικείου.

