Κακοκαιρία “Μπάρμπαρα” - ΔΕΔΔΗΕ: Ποιες περιοχές δεν έχουν ρεύμα

Πού εντοπίζονται προβλήματα ηλεκτροδότησης, λόγω κακοκαιρίας. Πού να τηλεφωνήσετε σε περίπτωση βλάβης.

Σε τμήματα των περιοχών Νέα Μάκρη, Ασπρόπυργο και Οινόφυτα καθώς και σε επτά οικισμούς στην Εύβοια εντοπίζονται αυτήν την ώρα οι διακοπές ηλεκτροδότησης λόγω της κακοκαιρίας "Μπάρμπαρα". Στις περιοχές της Αττικής συνεχίζονται οι εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών στις 3 γραμμές που έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας.

Στην Κεντρική Εύβοια παραμένουν εκτός λειτουργίας έξι οικισμοί του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και αναμένεται πολύ σύντομα η αποκατάσταση του δικτύου. Το ίδιο ισχύει και για το χωριό Τρούπη στη Βόρεια Εύβοια.

Ο ΔΕΔΔΗΕ επαναλαμβάνει ότι όσοι καταναλωτές εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 8004004000 ή να το δηλώσουν μέσω της εφαρμογής MyDEDDiE από το κινητό τους (Android και iOS) ή και μέσω υπολογιστή από την ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ στο Online Δήλωση Βλάβης (deddie.gr).

Γκιόκας: Να λυθούν άμεσα τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση

«Για πολλές ώρες, περιοχές του Δήμου Ωρωπού και πιο συγκεκριμένα ο Αυλώνας, η Μαλακάσα και η Ιπποκράτειος Πολιτεία, όπως κι άλλες περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής, παραμένουν χωρίς ρεύμα, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των λίγων εργαζομένων που στελεχώνουν τα αντίστοιχα συνεργεία. Τα προβλήματα αυτά έρχονται να προστεθούν στις δυσκολίες μετακίνησης», δήλωσε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΚΚΕ, Γιάννης Γκιόκας.

«Η χιονόπτωση που σημειώθηκε, και η οποία μάλιστα είχε προβλεφθεί εδώ και μέρες, δεν μπορεί να βαφτίζεται "ακραίο" καιρικό φαινόμενο, για να κρυφτούν οι τεράστιες ελλείψεις σε επίπεδο πολιτικής προστασίας, η παράδοση κρίσιμων υποδομών σε ιδιώτες κ.λπ., για τα οποία ευθύνονται η σημερινή κυβέρνηση, οι προηγούμενες, αλλά και οι διοικήσεις περιφέρειας και δήμων», πρόσθεσε.

«Εδώ και τώρα πρέπει να παρθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους. Να λυθούν άμεσα τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και να παρθούν μέτρα, ώστε να μη δημιουργηθούν νέες διακοπές ρεύματος και νερού», κατέληξε ο κ. Γκιόκας.

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις για την κακοκαιρία "Μπάρμπαρα", πατώντας ΕΔΩ

